VIDEO: RJD के सम्मेलन में 2 नेताओं के समर्थकों के बीच 'कुर्सी' के लिए मारपीट, जमकर चले लात-घूसे

अतिपिछड़ा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बापू सभागार में किया गया था. यहां सबसे आगे की लाइन में लगी कुर्सियों पर बैठने और नारेबाजी को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद स्टेज पर मौजूद प्रदेश स्तर के कई नेताओं के बीच जमकर दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई. मारपीट में एक कार्यकर्ता का सिर भी फट गया है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Twitter/ PublishCurate a story with Twitter What would you like to embed? Enter a Twitter URL https://twitter.com/ndtvindia/status/1707409636435861858 Get Widget That's all we need, unless you'd like to set customization options. By embedding Twitter content in your website or app, you are agreeing to the Developer Agreement and Developer Policy.

Copied! Paste this code directly into the HTML portion of your site, and you'll be good to go. Need more info? Check out our developer docs. Close © 2023 Twitter, IncAboutHelpTermsPrivacyCookiesBlogAdvertiseBusinessesMediaDevelopersTweetDeckPartners

दरअसल, लालू परिवार के बेहद करीबी और मोतिहारी के पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी विनोद श्रीवास्तव को स्टेज पर पहली लाइन में नहीं बैठाकर दूसरी लाइन में बैठाया गया था. इससे उनके समर्थक नाराज होकर नारेबाजी करने लगे. कार्यकर्ताओं का कहना था कि स्टेज पर वरीयता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. इससे नाराज होकर श्याम रजक ने स्टेज से विनोद श्रीवास्तव पर तंज कस दिए.

उसके बाद आरजेडी जिलाध्यक्ष सह विधायक मनोज यादव स्टेज से दौड़ते हुए कार्यकर्ता की पिटाई शुरू कर दी. फिर दोनों ओर से कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. हंगामे के बाद विनोद श्रीवास्तव को बाद में पहली लाइन में बैठाया गया.

बता दें कि बीते दिनों जेडीयू की अहम बैठक में नीतीश के दो दिग्गज नेता आपस में ही भिड़ गए थे. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच खूब नोकझोंक हुई थी. खास बात ये रही कि ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आंखों के सामने होता रहा.



ये भी पढ़ें:-

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर लगाम लगाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही पुलिस

VIDEO: दिल्ली में ज्वेलरी की दुकान में लूट के बाद फायरिंग करते हुए भागे तीन बाइक सवार

मेरठ में शिक्षक को तमंचा स्मगलर बना डाला! CCTV फुटेज से पुलिस कर्मियों की करतूत उजागर