'सोए रहते हैं सांसद', जदयू विधायक गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, महिला नेत्री से संबंध पर भी कह दी गंदी बात

Gopal Mandal: मीडिया को दिए बयान में विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि सांसद अजय मंडल ..... लेकर घूमते हैं. उन्‍होंने कहा कि महिला नेत्री को टिकट दिलाने, उम्मीदवार बनाने का प्रलोभन देकर उससे काम करवाते हैं.

  • बिहार के विधायक गोपाल मंडल ने भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर कोई काम न करने का आरोप लगाया है.
  • गोपाल मंडल ने महिला नेत्री के साथ सांसद के संबंध पर भी अमर्यादित टिप्पणी कर दी, जिसने विवाद खड़ा कर दिया.
  • विधायक ने जल संसाधन विभाग की लचर व्यवस्था और कटाव निरोधी कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.
भागलपुर:

Bihar Gopal Mandal News: बिहार में अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के बिगड़े बोल एक बार फिर सुनने को मिले हैं. इस बार उन्‍होंने अपनी ही पार्टी जदयू से भागलपुर सांसद अजय मंडल को निशाने पर लिया है. बाढ़ और कटाव झेल रहे इलाके ज्ञानी दास टोला में निरीक्षण करने पहुंचे गोपालपुर विधायक ने आरोप लगाया है कि सांसद कोई काम नहीं करते. घर में सोए रहते हैं. उन्‍होंने एक महिला नेत्री के साथ सांसद के संबंध पर भी अमर्यादित टिप्‍पणी कर दी. 

गोपाल मंडल ने जदयू नेत्री के लिए जिस शब्‍द का इस्‍तेमाल किया, वो इतना अमर्यादित शब्‍द है कि यहां बताया नहीं जा सकता. विधायक बाढ़ और कटाव पीड़ितों से मिलने रंगरा प्रखंड के तिनटंगा दियारा दक्षिण ज्ञानीदास टोला गये थे. यहां उन्होंने मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए सांसद पर एक के बाद एक, कई आरोप लगाए और अभद्र टिप्‍पणी कर दी. भागलपुर सांसद ने विधायक के बयान की निंदा की है और उनके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है. 

'महिला लेकर घूमते रहते हैं सांसद'

मीडिया को दिए बयान में विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि सांसद अजय मंडल ..... लेकर घूमते हैं. उन्‍होंने कहा कि महिला नेत्री को टिकट दिलाने, उम्मीदवार बनाने का प्रलोभन देकर उससे काम करवाते हैं. वो भी घूम-घूम कर फोटो खिचंती है. सांसद कोई काम नहीं करते हैं. घर में सोए रहते हैं. उन्‍होंने कहा, 'सांसद केंद्र सरकार में यदि ठीक से अपनी बात रखते, तो आज तिनटंगा दियारा का ज्ञानीदास टोला कटाव का शिकार नहीं होता.' 

आगे उन्‍होंने कहा, 'हमारे सीएम नीतीश कुमार ने अपना बहुमत बढ़ाने के लिए अजय मंडल को दो बार टिकट दिया, सांसद बनाया और अजय मंडल क्षेत्र को बर्बाद कर रहे हैं.' 

जल संसाधन विभाग पर भी साधा निशाना 

विधायक ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए कहा, 'भागलपुर जिला में जल संसाधन विभाग का व्यवस्था लचर है. वे लो लोग लूटने का काम करते हैं. कटाव निरोधी कार्य समय पर करते ही नहीं है.'

उन्‍होंने कहा, 'जब जलस्तर चैत-बैसाख में नीचे चला जाता है तब कटाव निरोधी कार्य करना चाहिए. 40 फीट गड्ढा खोद कर जियो बैग लगाया जायेगा, तो कटेगा ही नहीं. लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है.' 

