बिहार चुनाव : आरजेडी ने जारी की 143 सीटों की लिस्ट, AIMIM से आए 4 में से सिर्फ 1 विधायक को मिला टिकट

राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में कुल 143 उम्मीदवारों के नाम हैं. दूसरे चरण के लिए नामांकन के आखिरी दिन यह आधिकारिक सूची जारी की गई. इन 143 उम्मीदवारों में से 24 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. इस लिस्ट की एक खास बात यह भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) के 4 विधायक पाला बदलकर RJD में शामिल हो गए थे, उनमें से केवल एक को ही इस बार पार्टी ने टिकट दिया है.

दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM को 2022 में एक बड़ा झटका लगा जब बिहार में पार्टी के पांच में से चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे. इसी वजह से 243 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए आरजेडी ने अपनी सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया था. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधायक अख्तरुल ईमान को छोड़कर, पार्टी के चार अन्य विधायक- मोहम्मद इज़हार अस्फी (कोचाधामन सीट), शाहनवाज आलम (जोकीहाट), रुकानुद्दीन अहमद (बायसी) और अजहर नईमी (बहादुरगंज) ने आरजेडी का लालटेन थाम लिया था.

अब इस बार के चुनाव में इनमें से केवल सिर्फ जोकीहाट सीट से विधायक शाहनवाज आलम को टिकट मिला है. कोचाधामन सीट से इस बार मुजाहिद आलम को टिकट मिला है जबकि बायसी से हाजी अब्दुस सुभान को टिकट दिया गया है.

महागठबंधन में सब ठीक है?

इस घोषणा के साथ ही महागठबंधन की रूपरेखा भी स्पष्ट होती दिख रही है, जिसमें आरजेडी के 143, कांग्रेस के 61, सीपीआई एमएल के 20 और शेष मुकेश सहनी की वीआईपी के खाते में जाने की संभावना है.

RJD की सूची के बाद, कांग्रेस और RJD के बीच पांच सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है. यह तब है जब RJD ने गठबंधन की मर्यादा रखते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है. जिन सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी की टक्कर मानी जा रही है. केवल RJD ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल CPI से भी दिख रहा है. गठबंधन के दो सहयोगी दल कम से कम चार सीटों पर आमने-सामने हैं.