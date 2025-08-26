आज प्रियंका, कल अखिलेश... बिहार चुनाव में महिला और MY समीकरण साधने की कोशिश में राहुल-तेजस्वी?

Voter Adhikaar Yatra Bihar: बिहार की राजनीति में महिला वोटर का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है. 2010 से लेकर 2020 तक के चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से कहीं अधिक रही है. माना जा रहा है कि इसी समीकरण को ध्यान में रखकर राहुल-तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में तीज के दिन प्रियंका गांधी की एंट्री हुई हैं. यह केवल धार्मिक या सामाजिक उपस्थिति नहीं है, बल्कि महिला वोटरों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बनाने की रणनीति है. तीज बिहार के महिलाओं का सबसे बड़े व्रतों में एक हैं. इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि की कामना करती हैं. तीज के दिन ही प्रियंका का बिहार आना सीधा संदेश है कि INDIA गठबंधन महिलाओं की आकांक्षाओं और आवाज को केंद्र में रख रहा है.

तीज पर प्रियंका को उतार महिलाओं को संदेश देने की कोशिश

प्रियंका की छवि एक सशक्त महिला नेता की रही है. उनकी तुलना कई बार इंदिरा गांधी से की जाती है. ऐसे में, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला मतदाता उन्हें एक “अपनी जैसी” प्रतिनिधि मान सकते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और रोजगार से जुड़े मुद्दों को महिला दृष्टिकोण से उठाकर प्रियंका न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे INDIA गठबंधन के लिए महिला आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं.

अखिलेश का यात्रा में शामिल होना... यादव वोटरों के लिए मैसेज

वहीं बुधवार को वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव का बिहार पहुंचना इस बात का संकेत है कि INDIA गठबंधन ने चुनावी रणनीति को जातीय समीकरणों के आधार पर मजबूत करना शुरू कर दिया है. बिहार की राजनीति में मुस्लिम–यादव (MY) समीकरण हमेशा से ही निर्णायक रहा है. यह समीकरण लालू यादव की राजनीति की नींव रहा है.

राहुल-अखिलेश-तेजस्वी की तिकड़ी मुस्लिमों के लिए मैसेज



अखिलेश का आना यादव समाज को यह संदेश देने की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी यादव राजनीति को मजबूती देने का समय आ गया है. वहीं, मुस्लिम मतदाता जो कभी कांग्रेस के साथ, कभी राजद के साथ और हाल के वर्षों में एआईएमआईएम के साथ झुकाव रखते थे, उन्हें साधने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त मौजूदगी एक संतुलित रणनीति मानी जा रही है.

महिला और मुस्लिम-यादव वोटों को बचाए रखना NDA की चुनौती

नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन इस समय सत्ता में है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती महिला वोट और मुस्लिम-यादव वोट को बचाए रखना है. नीतीश सरकार ने ‘आरक्षण', ‘साइकिल योजना' और ‘RTPS सेवाएं' जैसी योजनाओं से महिला वोटरों पर मजबूत पकड़ बनाई थी. लेकिन महंगाई, शराबबंदी की विफलता और अपराध के मुद्दों ने महिला मतदाताओं को प्रभावित किया है.



प्रियंका गांधी की सक्रियता इस वर्ग को हिला सकती है. यह वोट बैंक अगर INDIA गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है, तो BJP–JDU को सीटों का भारी नुकसान हो सकता है. खासकर सीमांचल, मिथिलांचल और मगध क्षेत्र में यह समीकरण निर्णायक साबित होगा.

बिहार में महिला वोटर सत्ता तक पहुंचाने का रास्ता

बिहार के चुनावी इतिहास में देखा गया है कि कोई भी पार्टी तब तक सत्ता हासिल नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास ठोस महिला समर्थन और एक मज़बूत जातीय समीकरण न हो. महिलाएं कुल मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा हैं. पिछले दो विधानसभा चुनावों में महिला वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से 4–6% अधिक रहा.



बिहार में यादव करीब 14% और मुस्लिम लगभग 17% है. यानी दोनों मिलकर 30% तक वोट का आधार बनाते हैं. अगर यह वोट बैंक एकमुश्त INDIA गठबंधन के पास चला गया, तो समीकरण बदल सकता है.

INDIA गठबंधन ने अपनी रणनीति को तीन स्तरों पर बांटा है:

महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी: तीज और छठ जैसे अवसरों पर महिला मतदाताओं से सीधा संवाद.

तीज और छठ जैसे अवसरों पर महिला मतदाताओं से सीधा संवाद. मुस्लिम–यादव समीकरण के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी: जातीय और धार्मिक भावनाओं को जोड़ने का प्रयास.

जातीय और धार्मिक भावनाओं को जोड़ने का प्रयास. युवाओं के लिए तेजस्वी यादव: रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश.

महागठबंधन का मिथिलांचल पर खास फोकस

कांग्रेस की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव के अलावा दक्षिण भारत के दिग्गज द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन भी यहां मंच साझा करने वाले हैं. यह तस्वीर साफ संकेत देती है कि INDIA गठबंधन मिथिलांचल को निर्णायक मान रहा है. मिथिलांचल सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से बिहार का वह क्षेत्र है जिसने हमेशा सूबे की राजनीति को दिशा दी है. यहां की सीटें चुनाव के नतीजों को पलटने की ताक़त रखती हैं.

50-55 विधानसभा सीटों पर बनी है नजर

मिथिलांचल की पहचान मिथिला संस्कृति, मधुबनी पेंटिंग, दरभंगा राज और मैथिली भाषा से होती है. यह क्षेत्र शिक्षा, साहित्य और आंदोलन की धरती रहा है. राजनीतिक दृष्टि से यह इलाका 40 लोकसभा सीटों में से कम से कम 12–13 सीटों पर असर डालता है और विधानसभा की लगभग 50–55 सीटों को सीधे प्रभावित करता है.

यहां की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं. ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और अन्य सवर्णों के साथ–साथ यादव, कुर्मी, दलित और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं. यही कारण है कि हर चुनाव में मिथिलांचल “किंगमेकर” की भूमिका निभाता है.

मिथिलांचल में कई अहम सीटें हैं, जिन पर इस बार जोर–आजमाइश सबसे ज़्यादा होगी: