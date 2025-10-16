विज्ञापन
विशेष लिंक

जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों के नाम आए सामने

जेडीयू ने बिहार चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी कर 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए. चार मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका मिला, जबकि काराकाट सीट जेडीयू के खाते में जाने से पवन सिंह को फिर झटका लगा है.

Read Time: 2 mins
Share
जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों के नाम आए सामने
  • JDU ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची में 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है
  • पार्टी ने पिछड़ों और दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है
  • नीतीश कुमार ने उम्मीदवार चयन में स्थानीय समीकरणों और संगठन के सुझावों को प्राथमिकता दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने बुधवार को 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें चार मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया गया है. पार्टी ने पिछड़ों, दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए इस सूची में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने बुधवार को 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें चार मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया गया है. पार्टी ने पिछड़ों, दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए इस सूची में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है.

Latest and Breaking News on NDTV

 

Latest and Breaking News on NDTV

जानकारी के अनुसार कई नामों पर लंबे मंथन के बाद सहमति बनी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय समीकरणों और संगठन के सुझावों को प्राथमिकता दी है. इस सूची में पुराने नेताओं के साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है, जिससे पार्टी का संदेश साफ़ है कि “अनुभव और युवा ऊर्जा” का संतुलन बनाकर मैदान में उतरा जाएगा.

वहीं, भोजपुरी स्टार और चर्चित चेहरे पवन सिंह को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. जिस काराकाट सीट से उनके टिकट की चर्चा जोरों पर थी, वह सीट अब जेडीयू के कोटे में चली गई है. इससे पवन सिंह के समर्थकों में निराशा है और राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं. काराकाट सीट पर एनडीए के अंदर पहले से ही खींचतान चल रही थी.

ये भी पढ़ें-: बिहार चुनाव में योगी की एंट्री: जानिए क्यों दानापुर और सहरसा में ही हो रही है आदित्यनाथ की सभा?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JDU Muslim Candidates, Bihar Election Candidates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com