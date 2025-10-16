जेडीयू की दूसरी लिस्ट जारी, 44 उम्मीदवारों के नाम आए सामने

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है. पार्टी ने बुधवार को 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें चार मुस्लिम चेहरों को भी टिकट दिया गया है. पार्टी ने पिछड़ों, दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए इस सूची में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है.

जानकारी के अनुसार कई नामों पर लंबे मंथन के बाद सहमति बनी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के चयन में स्थानीय समीकरणों और संगठन के सुझावों को प्राथमिकता दी है. इस सूची में पुराने नेताओं के साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है, जिससे पार्टी का संदेश साफ़ है कि “अनुभव और युवा ऊर्जा” का संतुलन बनाकर मैदान में उतरा जाएगा.

वहीं, भोजपुरी स्टार और चर्चित चेहरे पवन सिंह को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है. जिस काराकाट सीट से उनके टिकट की चर्चा जोरों पर थी, वह सीट अब जेडीयू के कोटे में चली गई है. इससे पवन सिंह के समर्थकों में निराशा है और राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं. काराकाट सीट पर एनडीए के अंदर पहले से ही खींचतान चल रही थी.

