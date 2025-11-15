विज्ञापन
बिहार में एनडीए की सुनामी, फिर भी बीजेपी के इन 12 उम्मीदवारों को मिली हार

बिहार के चुनाव में इस बार एनडीए ने ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसने हर किसी को चौंका दिया. लेकिन एनडीए की इस सुनामी में भी बीजेपी के 12 उम्मीदवारों को हार का स्वाद चखना पड़ा

  • बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया लेकिन भाजपा के बारह उम्मीदवार हार गए
  • भाजपा के हारने वाले उम्मीदवारों में विनोद कुमार, हरिभूषण ठाकुर और उमाकांत सिंह जैसे प्रमुख नेता शामिल थे
  • कांग्रेस के 61 उम्मीदवारों में से केवल छह ने राजग की लहर में अपनी जीत बचाई है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ऐतिहासिक प्रदर्शन किया लेकिन राजग की एक तरह की चुनावी सुनामी में भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 प्रत्याशी देर रात तक जीत नहीं हासिल कर सके. निर्वाचन आयोग के मुताबिक इनमें से कई उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे, कहीं 30 तो कहीं 178 वोटों से हारे. दूसरी ओर, कांग्रेस के 61 प्रत्याशियों में सिर्फ छह ही राजग की लहर में अपनी जीत बचा पाए.

एनडीए की सुनामी में भी हार

हारने वाले 12 भाजपा उम्मीदवारों में विनोद कुमार शामिल हैं, जिन्हें बायसी सीट पर एआईएमआईएम के गुलाम सरवर ने 27,251 वोटों के भारी अंतर से हराया. भाजपा के हरिभूषण ठाकुर को बिस्फी सीट पर राजद के आसिफ अहमद ने 8,107 वोटों के अंतर से पराजित किया. ठाकुर को 92,664 वोट मिले. चंपटिया में भाजपा के उमाकांत सिंह बेहद कम 602 वोट से कांग्रेस के अभिषेक रंजन से हार गए. रंजन को 87,538 जबकि सिंह को 86,936 वोट मिले.

यहां उन 12 उम्मीदवारों के नाम हैं जिन्हें हार मिली:

  1. विनोद कुमार – बायसी सीट (एआईएमआईएम के गुलाम सरवर से हार)
  2. हरिभूषण ठाकुर – बिस्फी सीट (राजद के आसिफ अहमद से हार)
  3. उमाकांत सिंह – चनपटिया सीट (कांग्रेस के अभिषेक रंजन से हार)
  4. विद्या सागर केशरी – फारबिसगंज सीट (कांग्रेस के मनोज बिश्वास से हार)
  5. स्वीटी सिंह – किशनगंज सीट (कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा से हार)
  6. बीना देवी – कोचाधामन सीट (एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम से हार)
  7. आलोक रंजन – सहरसा सीट (इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता से हार)
  8. सतीश कुमार – राघोपुर सीट (राजद के तेजस्वी यादव से हार)
  9. अरुणा देवी – वारिसलीगंज सीट (राजद की अनीता से हार)
  10. अशोक कुमार सिंह – रामगढ़ सीट (बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव से हार)
  11. पवन कुमार जायसवाल – ढाका सीट (राजद के फैसल रहमान से हार)
  12. डॉ. रविरंजन कुमार – गोह सीट (राजद के अमरेंद्र कुमार से हार)

कांग्रेस और एआईएमआईएम से भी मिली शिकस्त

फारबिसगंज में भाजपा के विद्या सागर केशरी 221 वोट के अंतर से हार गये. कांग्रेस के मनोज बिश्वास ने 1,20,114 वोट पाकर जीत दर्ज की. किशनगंज सीट पर भाजपा की स्वीटी सिंह को 76,875 वोट मिले, लेकिन उन्हें कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल होदा ने 12,794 वोट के अंतर से हराया. कोचाधामन में भाजपा की बीना देवी तीसरे स्थान पर रहीं. उन्हें 44,858 वोट मिले. एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम ने 81,860 वोट लेकर जीत दर्ज की, जबकि दूसरे स्थान पर रहे राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुजाहिद आलम को 58,839 वोट मिले.

राघोपुर, सहरसा और वारिसलीगंज में भी हार

सहरसा में भाजपा उम्मीदवार आलोक रंजन को 2,038 मतों के अंतर से हार मिली. उन्हें इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने 1,15,036 वोट पाकर हराया. राघोपुर में शुरुआती कड़ी टक्कर के बाद भाजपा के सतीश कुमार को राजद नेता और ‘इंडिया' गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने 14,532 वोट के अंतर से हराया. सतीश ने 1,04,065 वोट हासिल किए. वारिसलीगंज में भाजपा की अरुणा देवी को राजद की अनीता ने 7,543 वोट के अंतर से शिकस्त दी. अरुणा देवी को 90,290 वोट मिले.

रामगढ़ में 30 वोट से हार, ढाका और गोह में भी झटका

रामगढ़ सीट पर भाजपा के अशोक कुमार सिंह को बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव ने सिर्फ 30 वोटों से हराया. अशोक को 72,659 वोट मिले. ढाका सीट पर भाजपा के पवन कुमार जायसवाल को राजद के फैसल रहमान ने 178 वोटों से हराया. जायसवाल को 1,12,549 वोट मिले. गोह सीट पर भाजपा के डॉ. रविरंजन कुमार को राजद के अमरेंद्र कुमार ने 4,041 वोटों के अंतर से पराजित किया. भाजपा उम्मीदवार को 89,583 वोट मिले.

