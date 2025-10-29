विज्ञापन
महागठबंधन से बिहार की कितनी बेइज्‍जती करवाना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी का तेजस्‍वी यादव से सवाल

राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ पर दिए बयान ने भाजपा को बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा दे दिया है. भाजपा अब राहुल गांधी को घेर रही है और इसे पीएम मोदी, छठ पूजा और बिहार का अपमान बता रही है.

महागठबंधन से बिहार की कितनी बेइज्‍जती करवाना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी का तेजस्‍वी यादव से सवाल
  • राहुल गांधी के PM मोदी और छठ पूजा पर दिए बयान ने भाजपा को बिहार चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया है.
  • भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने महागठबंधन पर बिहार की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया है.
  • त्रिवेदी ने कहा कि बिहार की जनता स्‍तब्‍ध है, आक्रोशित है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसकी घोर निंदा करता है.
नई दिल्‍ली :

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है और आरोप-प्रत्‍यारोप का सिलसिला बदस्‍तूर जारी है. हालांकि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छठ पर दिए बयान ने भाजपा को बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा दे दिया है. भाजपा अब राहुल गांधी को घेर रही है और इसे पीएम मोदी, छठ पूजा और बिहार का अपमान बता रही है. भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्‍वी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप बिहार की जनता की कितनी बेइज्‍जती अपने महागठबंधन से करवाना चाहते हैं. 

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "मैं महागठबंधन की तरफ से ख्‍वाबों-खयालों के सीएम उम्‍मीदवार तेजस्‍वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि बिहारियों के अपमान की कितनी लंबी श्रृंखला आप बर्दाश्‍त करने के लिए तैयार हैं." 

महागठबंधन पर जमकर बरसे सुधांशु त्रिवेदी 

भाजपा सांसद ने कहा, "पहले आपने एक ऐसे राज्‍य के मुख्‍यमंत्री को बुलाया, तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टालिन को बुलाया, जिनके मंत्रियों ने ऐसे अपमानजनक शब्‍द बोले....उन्होंने कहा कि बिहारी यहां पर सफाई करने के लिए आते हैं अर्थात आपने बिहार की स्‍वाभिमानी श्रमिक जनता का अपमान आपने बिहार की धरती पर करवाया. उसके बाद में आपने ऐसे मुख्‍यमंत्री को बुलाया, तेलंगाना के मुख्‍यमंत्री रेवंत रेड्डी  ने सीधे बिहार के कुर्मी समाज का नाम लेकर के कहा था कि बिहार का डीएनए खराब है यानी आपने बिहार की जनता का अपमान कराया और अब बिहार की श्रद्धा के सबसे बड़े केंद्र छठ महापर्व का इतना बड़ा अपमान करवाकर आप बिहार की जनता की कितनी बेइज्‍जती अपने महागठबंधन से करवाना चाहते हैं." 

स्‍तब्‍ध और आक्रोशित है बिहार की जनता: त्रिवेदी 

त्रिवेदी ने कहा, "मेरा मानना है कि बिहार की जनता इससे स्‍तब्‍ध है, आक्रोशित है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसकी घोर निंदा करता है. लेकिन मुझे लगता है कि बिहार की जनता संकल्‍पबद्ध है कि बिहार के निरंतर अपमान और भारत की धर्म संस्‍कृति के अपमान की जो हिमाकत इंडी गठबंधन, महागठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्‍वी कर रहे हैं, उसका पुरजोर जवाब पूरी ताकत के साथ मतदान में देकर इस अपमान का प्रतिकार अवश्‍य करेगी." 

पीएम मोदी पर क्‍या बोले राहुल गांधी 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेजस्‍वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए बिहार चुनाव के दौरान एक रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि आप नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि हम आपको वोट देंगे और स्‍टेज पर आकर नाच लो तो वो नाच लेंगे. साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी को छठ पूजा या यमुना सफाई से कोई मतलब नहीं है, उन्‍हें बस आपका वोट चाहिए. 

Bihar Assembly Elections, Rahul Gandhi, PM Narendra Modi
