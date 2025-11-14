तेजस्वी तुमसे न हो पाएगा...  बिहार में NDA की सुनामी के बाद सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़

बिहार के चुनावी सड़क पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यान NDA ने लहरिया कट बाइक चला दी है. परफॉर्मेंस ऐसा कि विपक्ष में बैठा महागठबंधन पूरी तरह अवाक रह गया है. अगर एकतरफा मुकाबले से भी अधिक कुछ एकतरफा होता है, तो NDA ने वैसा वाला प्रदर्शन किया है. देश में चुनाव का ऐसा रोमांचक माहौल हो और सोशल मीडिया के धुरंधर चकल्लस न लें, ऐसा कैसे हो सकता है. सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. चलिए आपको भी ऐसे ही कुछ मजेदार मीम्स दिखाते हैं.

एक मीम में पाकिस्तानी फैन की वायरल वाली तस्वीर पर जवाहर लाल नेहरू जी का चेहरा लहा है और उसपर लिखा है, "नेहरू जी अपने जन्मदिन पर कांग्रेस का परफॉर्मेंट देखते हुए." भारत के पहले प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी 14 नवंबर को हुआ था और आज बिहार ने नतीजे भी आए हैं.

एक पोस्ट में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को यह कहते हुए दिखाया गया, "बहुत पीछे रह गया ना मैं?"

दरअसल जन सुराज पार्टी के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव डेब्यू चुनाव था लेकिन उसका परफॉर्मेंस निराशाजनक नजर आ रहा है. अब तक की काउंटिंग में जन सुराज को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है. एग्जिट पोल ने भी पार्टी के लिए खराब प्रदर्शन की भविष्यवाणी की थी, जिसमें 0 से 5 सीटों के बीच अनुमान लगाया गया था.

एक मीम में 3 इडियट्स फिल्म का रेफरेंस हैं और जन सुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर लिस्ट में नीचे से अपना स्कोर देखते नजर आ रहे हैं. उपर लिखा है... "नीचे से चेक कर, नीचे से".

एक तस्वीर में महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को यह कहते हुए दिखाया गया है, "और जब हमारी बारी आई सीएम बनने, तो एग्जिट पोल भी सही निकल गया."

एक यूजर ने गैंग्स ऑफ वासेपुर के फेमस डॉयलॉग के तर्ज पर मीम बनाया है जिसमें लालू यादव तेजस्वी से कहते नजर आ रहे हैं कि बेटा तुमसे न हो पाएगा.

अब तक का ट्रेंड साफ बता रहा है कि एनडीए एग्जिट पोल की भविष्यवाणी से भी कहीं अधिक सीट से सरकार बनाने जा रही है और नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे. वहीं अबतक कांग्रेस पार्टी को केवल पांच सीटें मिलती दिख रही हैं.

