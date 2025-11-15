बिहार चुनाव में बाहुबली, धन-बल का बोलबाला, 243 जीतने वाले उम्मीदवारों में सिर्फ 29 महिला!

बिहार विधान सभा चुनाव में इस बार भी बाहुबलियों और धन-बल का ज़ोर हर तरफ दिखा. बिहार चुनाव में जीतने वाले 243 उम्मीदवारों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल पर नेशनल इलेक्शन वॉच-ADR की ताज़ा रिपोर्ट बिहार की राजनीति में एक नए ट्रेंड की तरफ इशारा करती है. रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 2020 के विधानसभा चुनावों की तुलना में, 2025 के चुनाव में स्वयं घोषित आपराधिक मामलों वाले विजयी उम्मीदवारों की संख्या में 15% की गिरावट आई है. हालांकि जीतने वाले करोड़पति उम्मीदवारों का प्रतिशत 2020 के विधानसभा चुनावों में 81% था जो 2025 में बढ़कर 90% हो गया.

शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में चुनावी दंगल में जीतने वाले उम्मीदवारों द्वारा स्वयं घोषित आपराधिक मामलों और निजी संपत्ति के विवरणों के विश्लेषण के आधार पर बिहार इलेक्शन वॉच-ADR ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया.

बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को बिहार में चुनाव जीतने वाले 243 उम्मीदवारों में से 130 (53%) विजयी उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये हैं, जबकि 2020 के चुनाव में 241 विजयी उम्मीदवारों में 163 (68%) ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये थे.

2025 के विधान सभा चुनावों में 102 (42%) विजयी उम्मीदवारों ने अपने विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं. जबकि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतने वाले 241 विधायकों में से 123 (51%) विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे.

करोड़पति उम्मीदवारों का बोलबाला!

इस बार सभी बड़े राजनीतिक दलों ने बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे. जीतने वाले 243 विजयी उम्मीदवारों में से 218 (90%) करोड़पति हैं. जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान विश्लेषण किए गए 241 विधायकों में से 194 (81%) विधायक करोड़पति थे. 243 विजयी उम्मीदवारों की कुल संपत्ति 2,192.93 करोड़ रुपये है. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विजयी उम्मीदवार की औसत संपत्ति 9.02 करोड़ रुपये है. जबकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीतने वाले उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 4.32 करोड़ रुपये थी.n 2025 में चुनाव जीतने वाले 243 विजयी उम्मीदवारों में से 29 (12%) महिलाएं हैं. जबकि 2020 में, विश्लेषण किए गए 241 विधायकों में से 26 (11%) महिलाएँ थीं।