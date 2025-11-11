विज्ञापन
किस एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रही हैं सबसे अधिक सीटें, कौन दे रहा है सबसे कम सीट

चाणक्य स्ट्रैटेजी ने महागठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. वहीं सबसे कम सीटें मिलने का अनुमान मैट्रीज नाम की एजेंसी ने लगाया है.

नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हो गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 68.63 फीसदी मतदान हुआ है. आयोग के मुताबिक इन आंकड़ों में थोड़ा फेर-बदल हो सकता है. इससे पहले छह नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 65 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था.दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे हैं. अब तक सात एजेंसियों ने अपने आकंड़े जारी किए हैं. इन सभी में बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की संभावना जताई गई है. आइए हम आपको बताते हैं कि इनमें से किस एजेंसी ने बिहार के सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन महागठबंधन को सबसे अधिक सीटें दी हैं.

किस इलाके में किस गठबंधन या दल का कैसा प्रदर्शन का अनुमान

महागठबंधन को कौन सा एग्जिट पोल सबसे अधिक सीटें दे रहा है

अब तक सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों में महागठबंधन को सबसे अधिक सीटें चाणक्य स्ट्रैटेजी ने दिए हैं. इस एजेंसी ने महागठबंधन को 100-108 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है. वहीं अगर सबसे कम सीटें मिलने का अनुमान मैट्रीज नाम की एजेंसी ने लगाया है. इस एजेंसी के मुताबिक महागठबंधन को केवल 70-90 सीटें मिल सकती हैं. 

बिहार के किस इलाके में किस गठबंधन या दल को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है.

वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो मैट्रीज ने बीजेपी-जेडीयू-एलजेपी(आर)-हम और आरएलएम के गठबंधन को सबसे अधिक 147 से 167 तक सीटें मिलने का अनुमान जताया है. वहीं एनडीए को सबसे कम सीटें चाणक्य स्ट्रैटेजी नाम की एजेंसी ने दिए हैं. इस एजेंसी ने 130-138 सीटें दी हैं. 

इन सात एजेंसियों में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई गई है. और महागठबंधन के विपक्ष में बैठने की संभावना जताई गई है. 

