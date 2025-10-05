विज्ञापन
NDA में किसे कितनी सीट? धर्मेंद्र प्रधान की ललन, मांझी, कुशवाहा के साथ ताबड़तोड़ बैठक, फॉर्मूला तय

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है. रविवार को बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े के साथ कई नेताओं के साथ बैठक की.

  • बिहार चुनाव के लिए NDA में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो गया है. रविवार को इस मुद्दे पर कई बैठक हुईं.
  • BJP चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ललन सिंह, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से सीट शेयरिंग पर बात की.
  • 203 सीटें जदयू और बीजेपी के बीच बंटेंगी जबकि छोटे दलों में 40 सीटों का बंटवारा होगा.
पटना:

NDA Seat Sharing in Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का काम अब तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है. रविवार को दोनों गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय करने के लिए कई बैठकें की. NDA की ओर से BJP के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कई सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की. इन मुलाकातों के बाद जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार NDA में सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो गया है.

ललन सिंह, फिर मांझी और फिर उपेंद्र कुशवाहा से मिले बीजेपी नेता

भाजपा के तीनों नेताओं ने रविवार को सबसे पहले जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मुलाकात की. इसके बाद जीतन राम मांझी से मिले और फिर उपेंद्र कुशवाहा से. तीनों नेताओं के यहां हुई इस बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है.

छोटे दलों में बटेंगी 40 सीटें, शेष पर बीजेपी-जेडीयू

एनडीए में सीट बंटवारे का गणित लगभग अंतिम दौर में है. बताया जा रहा है कि 203 सीट JDU और BJP की बीच बटेगी. बाक़ी की 40 सीट में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिलेंगी.

  • एनडीए में 22 से 25 सीट चिराग पासवान को मिल सकती है .
  • जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा को 7 से 8 सीट मिल सकती है .
  • जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगभग 7-8 सीट मिल सकती है.

जीतन राम मांझी की पार्टी की 7 सीटें तय

जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटें तय हो गई हैं. मांझी ने 22 सीटों की लिस्ट भाजपा को दी थी, फिलहाल 7 पर अंतिम सहमति बन चुकी है. यह सीटें हैं - कुटुंबा, इमामगंज, टेकारी, बाराचट्टी, कसबा, जहानाबाद, सिकंदरा. हालांकि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले से जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं. अब देखना है कि आधिकारिक घोषणा के बाद इन सभी सहयोगी पार्टियों का रुख क्या रहता है. 

बिहार बीजेपी चुनाव समिति का बैठक 

बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है. दिन भर में कई सहयोगी दलों से मिलने के बाद बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ और भी कई बड़े इस समय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा कर रहे हैं.

बीजेपी घोषणा पत्र सुझाव रथ रवाना

साथ ही रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम लोगों से घोषणा पत्र सुझाव हेतु पेटियां रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है. विकसित बिहार वेबसाइट की लॉन्चिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने रथों को रवाना किया. बताया गया कि सुझाव पेटी वाले ये रथ बिहार की सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में जाएगी. जिसमें बिहार की जनता  क्यूआर कोड या फॉर्म भरकर सुझाव पेटी में अपना सुझाव दे सकते हैं.


NDA Seat Sharing, NDA Seat Sharing Bihar, NDA Seat Sharing Formula In Bihar, Bihar Assembly Elections 2025, Bihar Elections
