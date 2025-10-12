विज्ञापन
Bihar Election से पहले पटना में CAIT का बड़ा ऐलान, NDA को पूर्ण समर्थन की घोषणा

सम्मेलन में कहा गया कि CAIT राज्य में विकास, स्थिरता और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन करेगा.

आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, राज्य के व्यापारी समुदाय ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है. कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने पटना में आयोजित "बिहार व्यापारी सम्मेलन" में यह घोषणा की. कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि, "आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत निश्चित है".

बिहार में नौ लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान मौजूद

सम्मेलन में पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में बिहार के व्यापारी समुदाय द्वारा एनडीए को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की गई. बिहार में लगभग नौ लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो लगभग 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं लाखों अन्य लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देते हैं. 

सम्मेलन में मौजूद रहे सभी जिलों के व्यापारी नेता

प्रस्ताव में आगे कहा गया कि राज्य में विकास, स्थिरता और सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन करेगा. सम्मेलन में बिहार के सभी जिलों के 200 से अधिक व्यापारी नेताओं ने भाग लिया. सम्मेलन की अध्यक्षता कैट बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने की. 

'योजनाओं का लाभ बिहार के हर वर्ग तक पहुंचा'

अशोक वर्मा ने कहा कि, "गरीब कल्याण, किसान सम्मान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा लोन, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ बिहार के हर वर्ग तक पहुंचा है. केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त नीतियों ने आज बिहार को 'विकास और अवसरों के राज्य' के रूप में स्थापित किया है."

