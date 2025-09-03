विज्ञापन
विशेष लिंक

सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं, दो नई समिति बनेगी... बिहार चुनाव के लिए अमित शाह घर पर हुई बैठक में क्या कुछ हुआ?

Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर तेज हो चला है. इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की एक बैठक हुई. जिसमें बिहार चुनाव में अहम रोल रखने वाले भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हुए. इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, आइए जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं, दो नई समिति बनेगी... बिहार चुनाव के लिए अमित शाह घर पर हुई बैठक में क्या कुछ हुआ?
बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है.
  • बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई जिसमें 11 सदस्य मौजूद थे.
  • बैठक में वोटर अधिकार यात्रा और बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई.
  • PM मोदी की मां को गाली दिए जाने के मुद्दे पर BJP कार्यकर्ताओं और जनता में रोष के बारे में बैठक में बताया गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है. राजनीतिक दलों की बैठकों में रणनीति बनाने को लेकर मंथन जारी है. इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक में बिहार कोर ग्रुप के 12 में से 11 सदस्य मौजूद थे. GST काउंसिल की बैठक में व्यस्त रहने के चलते डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बैठक में शामिल नहीं हो सके. बैठक में प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह आदि मौजूद रहे.

बैठक में एसआईआर और वोटर अधिकार यात्रा पर भी चर्चा

बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि बैठक में सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई है. बैठक में बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) के प्रभाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. कोर ग्रुप का आंकलन था कि वोटर अधिकार यात्रा का कोई नकारात्मक असर नहीं है, बल्कि बीजेपी को फ़ायदा होगा. क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश आया है.

पीएम की मां को गाली दिए जाने से कार्यकर्ताओं में रोष

बैठक में यह भी बताया गया कि वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम मोदी की मां को लेकर दी गई गाली से BJP कार्यकर्ताओं में गुस्सा है. साथ ही लोगों में भी बहुत गुस्सा है. इस मुद्दे पर बीजेपी लागतार विरोध-प्रदर्शन कर रही है. आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाएगा. बैठक में PM मोदी के बिहार में होने वाले कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं

सीट बंटवारे पर आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है. बैठक से पहले यह चर्चा थी कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग पर बात होगी. लेकिन सूत्रों का कहना है कि आज की मीटिंग में इस पर कोई बातचीत नहीं हुई. एनडीए के विधानसभा कार्यक्रम को और असरदार बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई. मालूम हो कि अभी एनडीए बिहार में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है.

बैठक में दो नई समिति बनाने का फैसला

बिहार चुनाव को लेकर आज अमित शाह के घर पर हुई बैठक में दो नई समिति बनाने का फैसला लिया गया है. आज की बैठक की सबसे बड़ा पक्ष यही माना जा रहा है. आज की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर चुनाव अभियान समिति बनाने का फ़ैसला हुआ है. साथ ही पार्टी के उम्मीदवारों के चयन के लिए एक चुनाव समिति बनाई जाएगी. अब देखना है कि आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर एनडीए क्या कुछ रणनीति अपनाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Elections, Bihar Election 2025 News, Amit Shah, Bihar Election BJP Meeting, NDA Seat Sharing In Bihar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com