Bihar Exit Poll: बिहार में कौन मारेगा बाजी? एग्जिट पोल 2015 और 2020 में कितना सटीक रहा

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर शाम 5 बजे खत्म होगी और उसके बाद एग्जिट पोल आएंगे. एग्जिट पोल बिहार चुनाव में अभी तक कितने सटीक रहे हैं और बंपर वोटिंग के बीच आज का पूर्वानुमान भी सामने आएगा. बिहार विधानसभा चुनाव में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के रुझान आएंगे, जो मतदाताओं के रुख का संकेत देंगे. मतदान खत्म होने के बाद शाम 6 बजे से तमाम सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल के आंकड़े जारी करना शुरू करेंगे.

कैसे होता है एग्जिट पोल

एग्जिट पोल वोटिंग के बाद बाहर आने वाले वोटर्स से ली गई राय पर आधारित होता है. एग्जिट पोल पर अनुमान अक्सर सटीक साबित होते हैं, लेकिन कई बार उलटफेर भी देखने को मिलता है. आइए जानते हैं कि बिहार चुनाव 2015 और बिहार चुनाव 2020 में ये पूर्वानुमान कितने सही साबित हुए थे. बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर के बीच जन सुराज पार्टी खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है.

क्या होता है एग्जिट पोल

एग्जिट पोल एक चुनावी सर्वेक्षण होता है. वोटिंग वाले दिन जब वोट देकर लोग पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं तो सर्वे एजेंसी के लोग उनसे पूछते हैं. वो वोटिंग को लेकर सवाल पूछते हैं कि किसको वोट दिया. हर विधानसभा में अलग-अलग पोलिंग बूथ से सैंपल साइज लिया जाता है. वोटिंग खत्म होने डेटा इकट्ठा कर रुझान दिए जाते हैं. इससे पता चलता है कि जनता का रुख किस तरफ है. कौन सी पार्टी को कितनी सीटें, कितना वोट मिल सकता है.

2015 के एक्जिट पोल का अनुमान

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में महागठबंधन मजबूत था. उसके गठजोड़ में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, राजद और कांग्रेस शामिल थी. एनडीए में बीजेपी के साथ एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम और रालोसपा शामिल थी. सटीक अनुमान देने वाले चाणक्य के अलावा बाकी एजेंसियों ने दोनों गठबंधनों को 100 से ज्यादा सीटें दी थीं. एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त कई एजेंसियों ने दिखाई थी. बीजेपी के अपने दम पर सरकार बनाने के अनुमान थे.

टुडेज चाणक्य

एनडीए : 155 सीटें

महागठबंधन:85 सीटें

आज तक सिसेरो

एनडीए: 113-127

महागठबंधन:111-123

इंडिया टीवी सी-वोटर

एनडीए :101-121

महागठबंधन: 112-132

अन्य : 6 से 14 सीटें

एबीपी सर्वे

एनडीए : 108

महागठबधंन: 130

अन्य : 5 सीटें

टाइम्स नाउ-सी वोटर्स

NDA :111

महागठबंधन:122

अन्य : 10 सीटें

न्यूज नेशन

एनडीए :115-119

महागठबंधन:120-124

अन्य : 3-5 सीटें

न्यूज एक्स- सीएनएक्स

एनडीए:90-100

महागठबंधन: 130-140

अन्य : 13-23 सीट

बिहार एग्जिट पोल 2020 का अनुमान

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एग्जिट पोल अलग-अलग रुख वाले रहे. नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के पाले में आ चुके थे. एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू के साथ बीजेपी, मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी की शामिल थी. महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल थे. कई सर्वे में एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया गया था. जबकि एनडीए को पीछे दिखाया गया था. एग्जिट पोल टुडेज चाणक्य और टाइम्स नेटवर्क ने एनडीए को बढ़त दिखाई थी. अन्य ने महागठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें मिलने के साथ सरकार बनाने का संकेत दिया था.

एबीपी- सी वोटर

एनडीए : 104-128

महागठबंधन:108-131

अन्य : 6-23 सीट

आज तक-एक्सिस माई इंडिया

एनडीए : 69-91

महागठबंधन:139-161

अन्य : 6-10 सीटें

रिपब्लिक भारत जन की बात

एनडीए : 91-117

महागठबंधन : 118-138

अन्य : 3-6 सीटें

टुडेज चाणक्य

एनडीए: 82

महागठबंधन:106

अन्य : 52 सीटें

टाइम्स नेटवर्क

एनडीए :116

महागठबंधन: 120

अन्य : 06