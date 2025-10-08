तेजस्वी के महागठबंधन में बन गई सीट शेयरिंग पर बात! जानिए किस दल को मिल सकती है कितनी सीटें?

बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत बनती दिख रही है. सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीटों को लेकर फॉर्मूला बन गया है. अबतक ज्यादा सीटों पर अड़े वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी कम सीटों पर मान गए हैं. लेकिन वो डेप्युटी सीएम पद पर अड़े हुए हैं. इसके अलावा कांग्रेस को 55-58 सीटें मिल सकती हैं. आरजेडी 130-135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है.

लेफ्ट इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाव

सूत्रों ने बताया कि आज शाम को महागठबंधन सीटों का ऐलान कर देगा. लेफ्ट 30-32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसके अलावा आरजेडी झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस को अपने कोटे से सीटें देगी. आरजेडी जेएमएम को 3 और पारस को दो सीटें देगी. आज शाम 7 बजे गठबंधन की बैठक की बैठक में सीटों शेयरिंग पर लगेगी अंतिम मुहर.

शाम 7 बजे हो सकता है ऐलान

सूत्रों के मुताबिक, सभी दलों के बीच फॉर्मूला तय हो गया है और आज शाम 7 बजे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर होने वाली बैठक में इस पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार, आरजेडी को 130 से 135 सीटें, कांग्रेस को 55 से 58, वीआईपी को 14 से 18 और वाम दलों को 30 से 32 सीटें मिल सकती हैं. इसके अलावा आरजेडी अपने कोटे से झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) को तीन और पशुपति पारस गुट को दो सीटें देने पर सहमत हुई है. सबसे दिलचस्प मोड़ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की भूमिका को लेकर है. उन्होंने सीटों की संख्या घटाने पर तो हामी भर दी है, लेकिन अब भी उपमुख्यमंत्री पद की मांग पर अड़े हुए हैं.

बिहार में 2 चरण में डाले जाएंगे वोट

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीट के लिए मतदान होगा. बिहार की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस तारीख से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा. राजनीतिक दलों ने भी आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया था, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि बड़ी संख्या में राज्य के बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं. राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है, जिनमें पुरुष मतदाता 3.92 करोड़ और महिला मतदाता 3.50 करोड़ हैं.

ये भी पढ़ें-: तब टिकट नहीं दिया, अब सीट देने को भी तैयार... बिहार में राहुल के लिए ये 'IP' क्यों हो गए जरूरी!