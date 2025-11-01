विज्ञापन
बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने लालू राज में पुलिसिंग पर लगाया गंभीर आरोप,बताया कि कहां से चलते थे पुलिस थाने

बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल पर बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि लालू राज में किसकी हिम्मत थी की कोई पुलिस में जाए और एफआईआर दर्ज करवाए.

पटना:

बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने लालू प्रसाद यादव की तत्कालीन बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. गोयल पटना में शनिवार को एनडीटीवी की ओर से आयोजित कार्यक्रम 'पॉवर प्ले' को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद याद की सरकार में पुलिस का शासन ही नहीं था.उन्होंने कहा कि उस राज में पुलिस थाने मुख्यमंत्री निवास से चलते थे. केंद्रीय मंत्री गोयल से बिहार में बढ़ते अपराध के आंकड़ों को लेकर सवाल किया गया था. 

बिहार में अपराध पर क्या बोले पीयूष गोयल

बढ़ते अपराध के सवाल पर गोयल ने कहा कि उस राज में किसकी हिम्मत थी की कोई पुलिस में जाए और एफआईआर दर्ज करवाए. उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि उस जमाने में अगर आपने गाड़ी खरीदता था तो फिरौती देनी पड़ती थी, फिरौती नहीं दो तो गाड़ी उठा कर ले जाते थे.उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत करने पुलिस थाने जाओ, तो वहां कहा जाता था कि मुख्यमंत्री कार्यालय और घर जाओ. उन्होंने कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री के घर जाओ और लालू जी की लल्लो-चप्पो करो और जो कुछ इंतजाम करना पड़े, वो करो तो आपको आपकी गाड़ी उनके घर ही मिल जाती थी. उन्होंने कहा कि ऐसे में जब आप पलिस थाने में शिकायत ही नहीं कर सकते हैं, तो आकड़े क्या बताएंगे.

बीजेपी नेता ने कहा कि सच्चाई तो यह है कि आज जिस तरह से लोग घूमते हैं, जिस तरह से बहने घर से निकलतीं हैं और घूमती हैं, काम करती हैं. 

लालू के राज में पलायन करने वाले लोग कहां हैं अब

बिहार से पलायन के सवाल पर गोयल ने कहा कि पलायन को आपको परिप्रेक्ष्य में देखना होगा. उन्होंने कहा कि उस समय बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में पलायन की दर राष्ट्रीय दर से ढाई गुना अधिक हुआ करती थी. उन्होंने कहा कि लालू के राज में जो परिवार पलायन कर गए  पीढी-दर-पीढी बाहर ही रह रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल रहा है, इसलिए वो बाहर नहीं जा रहे हैं और बिहार में ही रहकर काम कर रहे हैं. 

Bihar Assembly Election 2025, Piyush Goyal, BJP
