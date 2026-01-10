World Hindi Diwas 2026 Wishes, Quotes: हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है...इन संदेशों के साथ दें विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

World Hindi Diwas 2026: 10 जनवरी के दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और लोगों को हिंदी के महत्व के बारे में बताना है. सन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था. इसके बाद पहली बार सन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागपुर में विश्व हिंदी दिवस मनाया था. हालाकिं, हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक शुरुआत साल 2006 में की गई थी. 2006 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी दिवस को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा की थी. तभी से हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है.

इस खास मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देकर करते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं, आप अपनों के साथ इन्हें शेयर कर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

इन संदेशों के साथ दें विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं

भारत मां के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूं,

मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूं. हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

अगर भारत का करना है उत्थान तो हिंदी को अपनाना होगा,

अंग्रेजी को 'विषय-मात्र' और हिंदी को 'अनिवार्य' बनाना होगा. हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है,

इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राजभाषा हमारी है. हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!

हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है,

हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी जुबान है. विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

भारत देश की आशा है,

हिंदी अपनी भाषा है,

जात-पात के बंधन को तोड़े,

हिंदी सारे देश को जोड़े. विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

हिंदी दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है, जो 'अ' अनपढ़ से शुरू होकर 'ज्ञ' ज्ञानी पर समाप्त होती है. विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!

हिंदी भाषा में प्यार है, विश्वास है, अपनेपन का एहसास है.

हिंदी में स्नेह है, हिंदी में दुलार है.

हिंदी हमारा अभिमान है, हमारा श्रंगार है. विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!