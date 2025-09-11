छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, एक करोड़ का इनामी मनोज भी शामिल

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षाबलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक मुठभेड़ में सीसी सदस्य मनोज उर्फ ​​बालकृष्ण सहित 10 नक्सलियों को मार गिराया है. यह सुरक्षाबलों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. शोभा थाना और मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षाबलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है. हालांकि, अभी मुठभेड़ जारी है.

एनकाउंटर में सीसी मेंबर मॉडेम बालाकृष्ण उर्फ बालन्ना उर्फ रामचंद्र उर्फ राजेंद्र उर्फ गोलकोंडा राजेंद्र उर्फ चिन्नी उर्फ मनोज के मारे जाने की खबर है और उसकी उम्र 58 वर्ष है. बालाकृष्ण तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था.

रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने कहा कि गरियाबंद में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है और रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है. कुछ नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है.

अपडेट जारी है...

