भूपेश बघेल का बेटे चैतन्य को ED का नोटिस मिलने से इनकार, कार्रवाई के बाद BJP पर लगाया यह आरोप

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला है. शनिवार को बघेल का यह बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को 15 मार्च को केंद्रीय एजेंसी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने के लिए बुलाया गया है. इससे पहले ईडी ने 10 मार्च को भूपेश बघेल और उनके बेटे के छत्तीसगढ़ में स्थित ठिकानों पर तलाशी ली थी.

शनिवार को चैतन्य से पूछताछ होने की खबर सामने आने के बाद मीडियाकर्मियों ने शनिवार सुबह से ही भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास और रायपुर के फायर ब्रिगेड चौक स्थित नेताजी सुभाष स्टेडियम में स्थित ईडी के दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया था.

बघेल से भिलाई स्थित उनके घर के बाहर जब संवाददाताओं ने उनके बेटे के ईडी के सामने पेश होने को लेकर सवाल किया. इस पर बघेल ने कहा कि यदि नोटिस नहीं मिला है तो (ईडी के पास) जाने का सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने कहा कि जब समन तामील होगा, तो उसका अनुपालन किया जाएगा.

VIDEO | On ED raiding his son, former Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) says, "We received no notice, if there is a notice, we will definitely visit. It is ED's job to create media hype. Agencies are being used to defame people. They have been doing so... It is… pic.twitter.com/JSUlPfCIZo