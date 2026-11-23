भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा. डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने 43 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और न्यूजीलैंड की हार को टालने में सफल रहे. डेरिल मिचेल ने 186 गेंदों का सामना करते हुए 49 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 126 गेंदें खेलकर नाबाद 26 रन बनाए. यानी दोनों ने मिलकर कुल 312 गेंदों का सामना किया. न्यूजीलैंड की इस जोड़ी ने 43 ओवर की अपनी साझेदारी में 63 रनों की अटूट साझेदारी निभाई, भारत के कप्तान शुभमन गिल ने 15 ओवर पहले ही मैच को खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद कई दिग्गजों ने कप्तान और कोच के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं.

भारत के पूर्व दिग्गज अश्विन ने टेस्ट मैच के ड्रा होने पर रिएक्ट किया है और कहा है कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों में टेस्ट मैच जीतने की भूख खत्म होती दिख रही है. अश्विन ने अपने यू-ट्यूब पर भारतीय टीम को लेकर बात की और कहा कि हमें अंत तक टेस्ट मैच के लिए लड़ाई करनी चाहिए थी.

अश्विन ने कहा, "मैं चाहता था कि खेल अगले 15 ओवर तक और चले. आपको पांच विकेट लेने हैं, और मेरा मानना ​​है कि आपको कम से कम अगले 10 ओवर तक विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बादल छाए रहने की स्थिति में अचानक कुछ भी हो सकता है. मैं यह नहीं कह रहा कि भारत पक्का मैच जीत ही जाएगा".

पूर्व भारतीय स्पिनर ने कहा, "मैं बस जीत के लिए वह तत्परता देखना चाहता था जो इस टीम ने नहीं दिखाई, आप स्पिनर के साथ जा सकते थे. आप वहां 7 ओवर सुंदर से गेंदबाजी कराकर मैच को आखिर तक ले जाने की कोशिश कर सकते थे. देखिए मैं चाहता था कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों में वह भूख दिखाई दे जो गायब थी. देखिए टेस्ट क्रिकेट अब इसकी डिमांड कर रहा है, आपको ऐसे खिलाड़ियों के साथ टेस्ट में उतरना होगा जिसके अंदर टेस्ट मैच जीतने की भूख नजर आए".

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