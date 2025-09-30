हाथ जोड़े, मुस्कराए पर कुछ न बोले पवन सिंह, अमित शाह से मिलकर निकल गए भोजपुरी स्टार

बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले काफी हलचल है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आज राज्य की राजनीति की सियासी फिजा को गरमा दिया है. पहले पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की. इसके तुरंत बाद वो विनोद तावड़े संग गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं. मुलाकात के बाद पवन सिंह ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. वो हाथ जोड़ते हुए निकल गए.
माना जा रहा है कि पवन सिंह के जरिए बीजेपी शाहाबाद इलाके को साधने की कोशिश में जुटी है. अमित शाह ने खुद बिहार चुनाव के लिए मोर्चा संभाल रखा है. पिछले के बार के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शाहाबाद इलाके में झटका लगा था. यहां तक कि खुद उपेंद्र कुशवाहा तक लोकसभा का चुनाव हार गए थे.
अमित शाह से मिलने पहुंचे पवन सिंह, विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा भी साथ में मौजूद#pawansingh | #amitshah pic.twitter.com/TlmD9BQSXk— NDTV India (@ndtvindia) September 30, 2025
पवन सिंह का बिहार के युवाओं में जोरदार अपील है. बीजेपी उनके इस अपील का फायदा उठाना चाहती है. बीजेपी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी से भी सतर्क है.
