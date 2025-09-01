किस पाप की सजा दे रहे हो... भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बेवफाई पर छलका बीवी ज्योति का दर्द

- पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि कई महीनों से वो पवन सिंह से बात करने की कोशिश कर रही हैं.
- उन्होंने लखनऊ और डिहरी में मिलने की कोशिश की लेकिन पवन सिंह और उनके लोगों ने मिलने से मना कर दिया
- ज्योति ने कहा हमारे पास उनसे बात करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया.
भोजपुरी गायक पवन सिंह एक के बाद एक नए विवाद से घिरते जा रहे हैं. अभिनेत्री अंजलि राघव की कमर छूने का वीडियो वायरल होने के बाद पवन सिंह को माफी तक मांगी पड़ी थी. इस विवाद के बीच ही पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने ‘इंस्टाग्राम' पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था और आरोप लगाया था कि पवन सिंह उनसे मिल नहीं रहे हैं. दोनों के बीच बात नहीं हो पा रही है. ये पोस्ट काफी वायरल हुआ था. अब ज्योति सिंह ने ये पोस्ट लिखने की वजह बताई है. यह पूछे जाने पर कि उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट क्यों किया, ज्योति ने कहा कि वह लंबे समय से पवन से संपर्क करने की कोशिश कर रही थीं लेकिन बात नहीं हो सकी और बातचीत करने का कोई और तरीका नहीं था.
उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा' को बताया, “हम उन्हें (पवन सिंह को) काफी समय से संदेश और कॉल कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. हमारे पास उनसे बात करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया. हम सोशल मीडिया के जरिए उनसे बात करना चाहते हैं. उन्हें मेरे कॉल के जवाब देने चाहिए.”
क्या लिखा था ज्योति सिंह ने पोस्ट में
ज्योति ने शुक्रवार को ‘इंस्टाग्राम' पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें वह पवन के साथ दिखाई दे रही हैं. दोनों की शादी 2018 में हुई थी. ज्योति, पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं जबकि उनकी पहली शादी प्रियाकुमारी सिंह से हुई थी. ज्योति ने पोस्ट में कहा, “आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी मैं कई महीनों से, आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश कर रही हूं लेकिन आप ने या आपके साथ रहने वाले लोगो ने मेरे कॉल-संदेश का जवाब देना शायद उचित नही समझा.”
उन्होंने कहा, “मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई. छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे, मैंने उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा लेकिन आप ने मिलने से मना कर दिया. बोला गया कि बॉस बोल रहे है लखनऊ में मिलने को. पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा आप ने नहीं दिया.”
ज्योति ने पोस्ट में कहा, “दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं. मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा हैं. मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभाया है. अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की.” उन्होंने कहा, “अभी तक आपने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊं तो किसे... जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नही समझ रहा है.”
