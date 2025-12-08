विज्ञापन
बेटा तू भी फंसेगा... पवन सिंह के बाद उनके मैनेजर को भी धमकी जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

पवन सिंह के मैनेजर ने बताया कि सबसे पहले 6 दिसंबर की रात 10 बजे धमकी भरा कॉल आया था. इस कॉल में कहा गया था कि पवन सिंह को कहना कि वह सलमान खान के साथ मंच साझा न करे, नहीं तो उसका भी वही हाल करेंगे, जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ था.

बेटा तू भी फंसेगा... पवन सिंह के बाद उनके मैनेजर को भी धमकी जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज
  • पवन सिंह के मैनेजर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य होने का दावा करने वाले शख्‍स ने जान से मारने की धमकी दी
  • धमकी देने वाले ने कहा कि पवन सिंह सलमान खान के साथ मंच साझा न करें अन्यथा सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा
  • धमकी भरे कॉल और मैसेज 6 दिसंबर की रात को प्रियांशु के व्हाट्सएप नंबर पर आए थे जो टीम के सदस्य हैं
मुंबई:

भोजपुरी स्टार पवन सिंह के साथ उनके मैनेजर को भी जान से मारने की धमकी मिली है. मैनेजर ने बताया कि धमकी भरा फोन करने वाले खुद को लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग का सदस्‍य बता रहे थे. अब इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है. पवन सिंह के मैनेजर ने पुलिस को बताया कि फोन पर उन्‍हें कहा गया कि अगर पवन सिंह का साथ नहीं छोड़ा, तो तुम भी फंसोगे. तुम्‍हारा भी सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल होगा. इसलिए समय रहते सुधर जाओ. 

पवन सिंह के मैनेजर ने बताया कि सबसे पहले 6 दिसंबर की रात 10 बजे धमकी भरा कॉल आया था. हमारी टीम के सदस्य प्रियांशु को यह कॉल आया था. उनका नंबर आसानी से उपलब्ध है. इस वजह से उसके नंबर पर कॉल आया था. ये कॉल व्हाट्सएप नंबर पर आया और फिर लगातार मैसेज आने लगे. इसके बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट और बाकी की जानकारियां भेजी. इस कॉल में कहा गया था कि पवन सिंह को कहना कि वह सलमान खान के साथ मंच साझा न करे, नहीं तो उसका भी वही हाल करेंगे, जो सिद्धू मूसेवाला का हुआ था.'

मैनेजर ने पुलिस को बताया, 'प्रियांशु ने इन बदमाशों से कहा कि लगता है आप गलत नंबर पर कॉल और मैसेज कर रहे हैं! लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसने लगातार धमकियां देनी शुरू कर दीं. इसके बाद दूसरे दिन मुझे इस नंबर से मैसेज आता है और सामने से आवाजा आती है- तुम मैनेजर हो ना? मैंने जवाब नहीं दिया. उसके बाद से मेरे पास एक कॉल आया और यह कॉल मुझे दूसरे नंबर से आया. इस बार मुझसे पैसे की मांग की गई. कॉल करने वाले ने 15 से 20 लाख की डिमांड की और कहा कि इन पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करो कल का कल देना होगा.'

मैनेजर ने बताया कि अगले दिन जब फोन आया, तो उसका टोन बदला हुआ था. फोन करने वाले शख्‍स ने कहा, 'तू गलत जानकारी क्यों फैला रहा है? मैं तुमसे पैसे नहीं मांगे. मैंने तुमसे सिर्फ काम करने से मना किया है और ऐसा करोगे तो तुम भी फंसोगे बेटा. उनका (पवन सिंह) हाल जो होना है, वह तो होगा ही, उसने कहा कि काम मत करो. स्‍टेज शेयर मत करो, वही हाल होगा जो मूसेवाला का हुआ था, समझा रहा हूं, समझ जाओ.

फोन पर यह धमकी मिलने के बाद पवन सिंह की टीम ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस शिकायत मिलने के बाद इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

