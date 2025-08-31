विज्ञापन
पवन सिंह ने एक्ट्रेस की कमर को छुआ, अब मांगी माफी, यहां जानिए क्या था पूरा मामला

अंजलि ने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि क्या आपको लगता है कि मैंने खुशी में हंसकर इसका स्वागत किया? किसी को पब्लिक में बिना उनकी सहमति के छूना बिल्कुल गलत है… मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी.

पवन सिंह ने एक्ट्रेस की कमर को छुआ, अब मांगी माफी, यहां जानिए क्या था पूरा मामला
  • भोजपुरी स्टार पवन सिंह और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के बीच छेड़छाड़ विवाद खत्म
  • अंजलि राघव ने बिना सहमति पब्लिक में छूने को गलत बताया और भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था
  • पवन सिंह ने माफी मांगी और अंजलि ने स्वीकार कर विवाद को खत्म कर दिया
नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्म जगत एक बार फिर से विवादों के केंद्र में आ गया है. हाल ही में एक इवेंट के दौरान अभिनेता और गायक पवन सिंह द्वारा को-स्टार अंजलि राघव की कमर छूने का वीडियो वायरल होने के बाद, मामला इतना भड़क गया कि अभिनेत्री ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया. हालांकि अब पवन सिंह ने इस मामले पर माफी मांग ली है वहीं अभिनेत्री ने भी विवाद को खत्म करने की बात कही है. 

वायरल वीडियो में देखा गया कि पवन सिंह “कुछ लगा है” का बहाना बनाते हुए अंजलि की कमर छूते हैं, जबकि अंजलि स्पष्ट रूप से असहज नजर आती हैं. शुरुआती हंसी के बाद उन्होंने बाद में वीडियो शेयर कर बताया कि यह व्यवहार ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया. 

अंजलि ने इंस्टाग्राम पर स्पष्ट किया कि “क्या आपको लगता है कि मैंने खुशी में हंसकर इसका स्वागत किया? किसी को पब्लिक में बिना उनकी सहमति के छूना बिल्कुल गलत है… मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी”  घरेलू दबाव और लाइव इवेंट में मौन रहने को लेकर उन्होंने कहा कि वहां पवन सिंह का फैनबेस हावी था, इसलिए उस वक्त कुछ नहीं बोल सकीं. लेकिन समाज और मीडिया ने धीरे‑धीरे इसे गंभीरता से लेना शुरू किया. 

अब इस मामले पर पवन सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. उन्होंने इन्स्टाग्राम पर यह बात लिखकर कहा, "मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, हम सभी कलाकार हैं.  आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं. इस बीच पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की.  उन्होंने आरोप लगाया कि पवन पिछले कई महीनों से उनसे संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, और इस उपेक्षा ने उन्हें आत्महत्या जैसे कदम सोचने पर मजबूर कर दिया है. 

