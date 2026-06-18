- भोजपुर जिले में पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले युवक के एनकाउंटर के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया
- ग्रामीणों ने बक्सर फोर लेन जाम कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की
- पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है
बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बलौटी गांव में पुलिस पर पिस्टल तानने वाले युवक भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर पर भारी बवाल हो रहा है. पुसिस कार्रवाई के विरोध में भड़के ग्रामीणों ने आज, गुरुवार को बक्सर फोर लेन जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की. काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर हंगामा किया जिससे फोर लेन मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग गया. सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंच गई. ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग की. युवक का पुलिस पर पिस्तौल तानने का वीडियो वायरल हो गया था. इसके बाद युवक की पुलिस कार्रवाई में मौत हो गई. इस मामले में बिहार पुलिस के पांच कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.
पांच पुलिसकर्मी सस्पेंड
एसपी ने शाहपुर थाना के थाना प्रभारी राजेश कुमार, 2 एसआई और 2 एएसआई को सस्पेंड कर दिया. एनकाउंटर के बाद पुलिस की जारी प्रेस विज्ञप्ति में भरत भूषण तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया था.
मां बोली- 'बेटे ने कर दिया था आत्मसर्मपण'
भरत भूषण तिवारी की मां ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि उसके बेटे ने पुलिस के समझाने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था, और हथियार भी नीचे रख दिया था. इसके बावजूद उसे गोली मारी गई. भरत भूषण तिवारी की मां ने उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की और कहा कि पुलिस ने उसके बेटे की हत्या कर दी.
क्या था पूरा मामला
भरत तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था, पुलिस उसकी जांच करने के लिए घर पहुंची तो उसने पुलिस पिस्टल तान दिया था, और गोली मारने की धमकी देने लगा था. इसका वीडियो वायरल हो गया था.
पुलिस ने किया एनकाउंटर
अगले दिन बुधवार को पुलिस उसे पकड़ने के लिए बिलौटी गांव पहुंची. आरोप है कि युवक ने पुलिस पर पिस्टल तानकर दौड़ा लिया. उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, और फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उसकी मौत हो गई.
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