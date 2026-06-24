भरत तिवारी के भाई चंदन 12वीं के बाद जाएंगे दिल्ली, कहा- वहां आप लोग आकर साथ दें

बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर मामला का गरमा गया है. बुधवार को भोजपुर जिले के बिलौटी में दूर-दूर से भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ होने वाली महापंचायत में लोग पहुंचे हैं. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी महापंचायत में शामिल हुए. इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि हत्या किसने और किसके आदेश पर की, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए. पीड़ित परिवार की सीधी और साफ मांग है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए. न उन्हें पैसा चाहिए. न ही मुआवजा और न ही नौकरी चाहिए. जन सुराज संस्थापक ने आगे कहा कि न्याय तभी होगा, जब हत्या करने वाले और उसकी साजिश करने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी.

भरत तिवारी के भाई का ऐलान

इस बीच भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है. चंदन तिवारी ने बताया कि भैया की 12वीं के बाद दिल्ली तक जाऊंगा. भरत भूषण तिवारी के भाई ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा और वहां पर आप लोग आएं. वहां पर मेरा साथ दें. बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद उसके पिता और भाई पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.

भाई चंदन और पिता काशीनाथ पर एफआईआर

पुलिस ने भरत तिवारी के भाई और पिता पर एफआईआर दर्ज करने का कारण बताया कि उसके भाई चंदन और पिता काशीनाथ के कहने पर ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने भरत तिवारी के शव को बक्सर फोर लेन हाईवे पर शव रखकर प्रदर्शन किया था. साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि भरत तिवारी के पास जो हथियार था, उसकी जानकारी पिता काशीनाथ और उसके भाई चंदन को थी. पर इन लोगों ने पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

14 अन्य लोगों पर नामजद दूसरी एफआईआर

पुलिस ने हाईवे जाम करने और नारेबाजी करने को लेकर भरत तिवारी के पिता और भाई के अलावा 14 अन्य लोगों पर नामजद समेत 50 से अधिक अज्ञात लोगों पर दूसरी FIR दर्ज की थी. वहीं, तमाम हंगामे और सवाल के बाद भरत तिवारी एनकाउंटर में मां के आवेदन पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई.

एफआईआर में तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार समेत अन्य पुलिसकर्मियों को नामजद किया. मामले में मंगलवार (23 जून) को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके भरत तिवारी एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच या रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है.

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