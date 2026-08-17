'तुम भैंस जैसी दिखती हो...', बेंगलुरु में ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक अधिकारी के साथ बदसलूकी, 4 के खिलाफ FIR

बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके में ड्यूटी के दौरान एक महिला ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर के साथ कथित तौर पर मारपीट और बॉडी-शेमिंग की गई. बॉडी-शेमिंग किसी के शरीर के बारे में किया गया गलत कमेंट होता है. मामले में आरोपीन हर्षित रेड्डी, हेमंत रेड्डी, राहुल और राधाकृष्ण रेड्डी नाम के चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह घटना 12 अगस्त को भट्टरहल्ली जंक्शन के पास हुई थी. ट्रैफिक मैनेजमेंट की ड्यूटी पर तैनात PSI नयना ने देखा कि आरोपी ट्रैफिक पुलिस कॉन्स्टेबल मंजूनाथ से बहस कर रहे थे.

नयना कथित तौर पर मामले में दखल देने और स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंची थीं. खुद को वकील बताने वाले हेमंत रेड्डी ने कथित तौर पर पीएसआई से बहस की और ड्यूटी के दौरान उनका हाथ पकड़कर खींचा.

युवकों पर क्या आरोप लगे हैं?

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि एक और आरोपी, राहुल को मौके पर बुलाया गया और उसने भी PSI के साथ बदसलूकी की. महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें बॉडी-शेमिंग और अपमानजनक कमेंट्स का सामना करना पड़ा, जैसे कि 'तुम भैंस जैसी दिखती हो, क्या खाती हो?'

एफआईआर में यह भी आरोप है कि बाद में आरोपी हेमंत रेड्डी के भाई हर्षित रेड्डी और पिता राधाकृष्ण रेड्डी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कथित तौर पर पुलिस अधिकारी को गालियां दीं और धमकाया.

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हेमंत रेड्डी पर PSI की तस्वीरें और वीडियो लेने और उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया में फैलाने की धमकी देने का भी आरोप है.

इस घटना के बाद, पीएसआई नयना ने कथित तौर पर सीनियर अधिकारियों और पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी. बाद में, कथित हमले के दौरान लगी चोटों के इलाज के लिए वह केआर पुरम सरकारी अस्पताल गईं.

एफआईआर में इन चारों पर एक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट करने, उन्हें सरकारी ड्यूटी करने से रोकने, गाली-गलौज और धमकी देने, और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है. पुलिस इन आरोपों और घटना के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है.

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