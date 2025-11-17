CCTV कैमरा, Wi-Fi,TV से लेकर मुफ्त यात्रा तक... बेहद खास है बेंगलुरु का ये सुपर ऑटो

IT सिटी बेंगलुरु में यात्रियों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है, खास कर फीमेल के लिए. लेकिन इसी बेंगलुरु में एक ऐसा सुपर ऑटो भी है, जो यात्रियों की सेफ्टी की पूरी गारंटी लेता है. इस गारंटी को पूरा करने के लिए इस ऑटो में CCTV कैमरा, मोबाइल चार्जिंग प्लग, फ्री वाई-फाई, टीवी स्क्रीन, सैनिटरी पैड के साथ-साथ अन्य कई सुविधाएं हैं. आम तौर पर कम पैसे खर्च कर गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोग ऑटो लेते हैं. लेकिन अब इस वायरल ऑटो का क्रेज ऐसा है कि कई यात्री खास तौर पर इससे ही सफर करना पसंद करते हैं.

बेंगलुरु के सुपर ऑटो में मिलती हैं कई सुविधाएं

इस ऑटो में सवारी के लिए फ्री Wi-Fi, टीवी स्क्रीन, कन्नड़ सीखने वाली किताब तक की सुविधा उपलब्ध है. दरअसल बेंगलुरु का एक सुपर ऑटो अपनी अनोखी खासियतों के कारण चर्चा में है. इस ऑटो को उसके मालिक मणिवेल ने दुल्हन की सजा रखा है.

NDTV ने ऑटो मालिक और सफर कर रही लड़कियों से की बात



ऑटो में सीसीटीवी कैमरा, Wi-Fi, टीवी स्क्रीन, फैन तक जैसी सुविधाओं के साथ-साथ कुछ विशिष्ट यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा का ऑप्शन भी है. NDTV ने इस ऑटो की सुविधाओं को परखा, उसे चलाने वाले मणिवेल से बात की. साथ ही सफर कर रही कुछ लड़कियों से भी बात की.

इस दौरान ऑटो में फ्री वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरा, एयर फ्रेशनर, म्यूजिक सिस्टम, मिनी टीवी स्क्रीन, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, सैनिटरी पैड, कन्नड़ को समझने के लिए किताब, मिनी फैन, पानी जैसी सुविधाएं मिलीं.

यात्रियों की सेफ्टी की 100 परसेंट सेफ्टी मिलती हैः मणिवेल

ऑटो मालिक मणिवेल ने अपने ऑटो का नाम सुपर ऑटो रखा है. जिस पर फ्री यात्रा का पोस्टर भी लगा है. उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि पैसेंजरों की 100 परसेंट सेफ्टी सुपर ऑटो में मिलता है. खास कर फीमेल यात्रियों की सेफ्टी के लिए मैंने सभी व्यवस्था कर रखी है.

प्रेग्नेंट पत्नी को ले जाने में हुई थी दिक्कत, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फ्री यात्रा

सुपर ऑटो प्रेग्नेंट और डायलिसिस मरीजों के लिए 10 किलोमीटर तक की मुफ्त सवारी कराती है. इसके बारे में मणिवेल ने बताया, मेरी पत्नी जब प्रेग्नेंट थी, तब मरे पास बाइक भी नहीं था. मेरा घर एक गली में था. उस समय उसे हॉस्पिटल ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. इसलिए मैं अपनी ऑटो में प्रेग्नेंट लेडी के लिए 10 किमी फ्री यात्रा देता हूं.

ऑटो में सफर कर रही लड़कियों ने भी सुविधाओं पर जताई खुशी

डायलिसिस के मरीजों को फ्री यात्रा कराने के बारे में पूछने पर मणिवेल ने बताया कि उनका एक दोस्त डायलिसिस के दौरान मर गया था. उसी की याद में मैं डायलिसिस के मरीजों को फ्री यात्रा की सुविधा देता हूं. ऑटो में सफर रहीं यात्रियों ने भी इस सुपर ऑटो में मिल रही सुविधाओं की खूब तारीफ की.