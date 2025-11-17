विज्ञापन
पालतू कुत्ते के साथ वॉक पर निकली महिला के साथ शख्स ने की गंदी हरकत, फोन भी लूटा, बेंगलुरु का मामला

महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ घर के पास टहल रही थी. तभी एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया और उससे छेड़खानी करने लगा. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात संदिग्ध की तलाश कर रही है.

पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है.
  • बेंगलुरु में महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है.
  • अज्ञात व्यक्ति ने महिला से उसके पालतू कुत्ते को छूने की अनुमति मांगी और फिर महिला को अनुचित तरीके से छुआ
  • महिला ने उसे धक्का दिया और आत्मरक्षा में उसके सिर पर वार किया.
बेंगलुरु:

बेंगलुरु में एक महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार महिला के साथ उस समय छेड़खानी की गई जब वो अपने पालतू कुत्ते के साथ घर के पास टहल रही थी. महिला के अनुसार एक अज्ञात व्यक्ति ने न केवल उसे परेशान किया, बल्कि उसका मोबाइल फोन भी छीनकर भाग गया. महिला की और से दर्ज करवाई गई एफआईआर के अनुसार, घटना 7 नवंबर की रात लगभग 10:30 बजे की है.

महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ घर के पास टहल रही थी. एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया, पूछा कि क्या वह उसके कुत्ते को छू सकता है, और उससे बातें करने लगा. जब उसने वहां से जाने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति ने कथित तौर पर अचानक उसे अनुचित तरीके से छुआ. महिला ने उसे धक्का दिया, लेकिन उसने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की. फिर उसने आत्मरक्षा में उसके सिर पर वार किया.

पुलिस मामले की जांच कर रही है

इस झड़प के दौरान, उसका गूगल पिक्सेल 7 प्रो फ़ोन ज़मीन पर गिर गया. जब वह मदद के लिए चिल्लाने लगी, तो हमलावर ने कथित तौर पर गिरा हुआ फ़ोन छीन लिया और भाग गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात संदिग्ध की तलाश कर रही है. मामले की जांच जारी है.

