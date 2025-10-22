विज्ञापन
बेंगलुरु में लिव-इन में रहने वाले कपल का मिला शव, पुलिस को झगड़े के बाद सुसाइड का शक

बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक, घटना शायद दो दिन पहले हुई थी, लेकिन सोमवार को तब पता चला जब पड़ोसियों को बंद घर से दुर्गंध आने लगी और कोई हलचल नहीं दिखी. शक होने पर उन्होंने खिड़की तोड़ी और अंदर दंपत्ति को मृत पाया.

  • बेंगलुरु के जिगानी इलाके में एक जोड़े को उनके किराए के घर में मृत पाया गया, पुलिस को आत्महत्या का संदेह है
  • मृतकों की पहचान सीमा नायक और राकेश नायक के रूप में हुई, जो ओडिशा के मूल निवासी हैं
  • राकेश सुरक्षा सेवा फर्म में काम करता था, जबकि सीमा इलाके के एक सुपरमार्केट में कार्यरत थी
बेंगलुरु के जिगानी इलाके में सोमवार को एक साथ रह रहे एक जोड़े को उनके किराए के घर में मृत पाया गया. पुलिस को संदेह है कि झगड़े के बाद आत्महत्या का मामला हो सकता है. सीमा नायक (25) और राकेश नायक (23) नाम के इस जोड़े की पहचान ओडिशा के मूल निवासी के रूप में हुई है. राकेश एक सुरक्षा सेवा फर्म में काम करता था, जबकि सीमा इलाके के एक सुपरमार्केट में काम करती थी.

पुलिस के मुताबिक, घटना शायद दो दिन पहले हुई थी, लेकिन सोमवार को तब पता चला जब पड़ोसियों को बंद घर से दुर्गंध आने लगी और कोई हलचल नहीं दिखी. शक होने पर उन्होंने खिड़की तोड़ी और अंदर दंपत्ति को मृत पाया.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि राकेश की शराब पीने की आदत को लेकर दोनों के बीच अक्सर बहस होती थी. उनके साथ घर में रहने वाला एक दोस्त शुक्रवार को ऐसी ही एक बहस के बाद घर छोड़कर चला गया था. पुलिस को शक है कि राकेश ने झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली होगी, जिसके बाद सीमा ने भी आत्महत्या की होगी, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी कहना मुश्किल है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

