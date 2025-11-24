विज्ञापन
विशेष लिंक

पति ने सो रही पत्नी को लगाया पारे वाला इंजेक्शन, 9 महीने तक तड़पने के बाद हो गई मौत

Bengaluru News: डॉक्टरों ने बताया कि ज़हर उसके पूरे शरीर में फैल गया है. उसके गुर्दे समेत कई अंगों को नुकसान पहुंचा है. उसके बाद उसे विक्टोरिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया. वहां पर उसे डायलिसिस पर रखा गया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही और आखिर में मौत हो गई.

Read Time: 3 mins
Share
पति ने सो रही पत्नी को लगाया पारे वाला इंजेक्शन, 9 महीने तक तड़पने के बाद हो गई मौत
पति ने पत्नी को लगाया पारे का इंजेक्शन.

बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अट्टीबेले इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी को मरक्यूरी वाला इंजेक्शन देकर मार डाला. घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का ये मामला डरा देने वाला है. महिला के पति ने उसे कथित तौर पर मरक्यूरी का इंजेक्शन लगा दिया था. जिसके बाद पिछले 9 महीने से वह जिंदगी से संघर्ष कर रही थी. अब उसकी मौत हो गई है.

ये भी पढ़ें- महिला न्यूज एंकर ने चैनल के दफ्तर में ही लगा ली फांसी, जानिए आखिर हुआ क्या

पति ने 9 महीने पहले लगाया पारे का इंजेक्शन

विद्या नाम की पीड़ित महिला ने गंभीर रूप से बीमार होने से पहले अपना विस्तृत बयान दिया था. उसके बयान के आधार पर 23 नवंबर 2025 को अट्टीबेले पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की गई थी. महिला ने पुलिस को बताया था कि उसके पति ने शिवरात्रि पर उसे पारे का इंजेक्शन लगाया था.

9 महीनों तक किया संघर्ष, जहर से हुई मौत

मौत से पहले पुलिस को दिए बयान में विद्या ने कहा था कि उसकी शादी बसवराज से हुई थी. शुरू से ही उसे अपने पति और ससुर से लगातार उत्पीड़न, अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़ी. पति उसे बार-बार पागल कहकर घर में बंद कर देता था. उसे रिश्तेदारों के घर ले जाने से मना कर देता था. हर दिन उसके साथ दुर्व्यवहार करता था. दोनों का एक चार साल का बच्चा भी है.

रात में सोते समय पत्नी को लगाया जहरीला इंजेक्शन

विद्या ने बताया कि 26 फ़रवरी 2025 की रात को जब वह सोई तो उसे अगली शाम को ही होश आया. उसकी दाहिनी जांघ में तेज़ दर्द हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई इंजेक्शन लगा हो. हालत बिगड़ने पर 7 मार्च को जब वह अट्टीबेले सरकारी अस्पताल गई, वहां से उसे ऑक्सफ़ोर्ड अस्पताल रेफर कर दिया गया.

शरीर में फैला पारे का जहर, हुई मौत

ऑक्सफ़ोर्ड अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच की तो उसके शरीर में पारे का जहर मिला. उन्होंने सर्जरी की और सैंपल जांच के लिए भेजे, जिसके बाद शरीर में पारे की मौजूदगी की पुष्टि हुई. एक महीने तक वहां उसका इलाज चला. डॉक्टरों ने बताया कि ज़हर उसके पूरे शरीर में फैल गया है. उसके गुर्दे समेत कई अंगों को नुकसान पहुंचा है. उसके बाद उसे विक्टोरिया अस्पताल में रेफर कर दिया गया. वहां पर उसे डायलिसिस पर रखा गया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही.

आरोपी पति के खिलाफ FIR दर्ज

विद्या ने पुलिस को बताया कि उसके पति बसवराज ने कथित तौर पर अपने पिता मारिस्वामाचारी के साथ मिलकर मारने के इरादे से उसके शरीर में पारा इंजेक्ट किया था. पारे के जहर की वजह से वह 9 महीने तक तड़पती रही और आखिरकार उसकी मौत हो गई. पुलिस ने महिला के बयान के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bengaluru News, Husband Killed Wife, Mercury Injection, Husband Inject Mercury Injection To Wife, Bengaluru Murder
Get App for Better Experience
Install Now