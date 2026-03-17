'गैस क्राइसिस चार्ज' लगाने वाले बेंगलुरु के कैफे ने लिया यू-टर्न, NDTV को बताई वायरल बिल की सच्चाई 

बेंगलुरु के कैफे ने 'गैस क्राइसिस चार्ज' वाला बिल वायरल होने के बाद अब यू-टर्न ले लिया है. वायरल बिल ने व्यापक बहस छेड़ दी थी. इसके बाद कोथनूर स्थित थियो कैफे सवालों के घेरे में आ गया. एक ग्राहक ने बिल साझा किया था जिसमें नींबू पानी के ऑर्डर पर कुल बिल में 5 प्रतिशत 'गैस क्राइसिस चार्ज' जोड़ा गया था.

इस बिल पर कई ऑनलाइन रिएक्शन सामने आए थे, जहां लोगों ने इस शुल्क की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठाया था, वहीं कुछ लोगों ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह उनके बिजनेस के लिए जरूरी था.

वायरल पोस्ट के बाद, कैफे को मीडिया और अन्य लोगों के फोन आने लगे, जो इस अतिरिक्त शुल्क के बारे में जवाब मांग रहे थे. हालांकि संपर्क करने पर, कैफे प्रबंधन ने इस तरह के किसी भी शुल्क को लगाने से इनकार किया. मैनेजर अविनाश ने एनडीटीवी को बताया कि कैफे फिलहाल ग्राहकों से ऐसा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले रहा है.

उन्होंने बताया कि एलपीजी की बढ़ती कीमतों के कारण कैफे ने 5 प्रतिशत सरचार्ज लगाने के विकल्प पर विचार किया था, लेकिन यह निर्णय लागू नहीं किया गया. उनके अनुसार, वायरल बिल के मामले में भी ग्राहक से वास्तव में अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया गया था.

अपने दावे को सही ठहराने के लिए कैफे प्रबंधक ने 17 मार्च का एक नया बिल साझा किया, जिसमें 'गैस क्राइसिस चार्ज' का कोई उल्लेख नहीं था.

यह घटना देश भर में कई होटलों, रेस्टोरेंट और कैफे को प्रभावित करने वाली व्यावसायिक एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर जारी चिंताओं के बीच हुई है. हालांकि, इस तरह की लागत को सीधे ग्राहकों पर डालने का कदम अभी भी एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है.

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि एलपीजी सिलेंडर खरीदने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की बढ़ी हुई लागत के कारण अन्य रेस्तरां भी अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं.

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