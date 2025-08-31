गांव हो या शहर, हर इलाके को स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ रही मोदी सरकार: अहमदाबाद में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद दौरे के दौरान शहरी स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया. उन्होंने इस कार्यक्रम से संबंधित तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और एक्‍स पर लिखा कि सुदूर गांव हो या शहरी क्षेत्र, मोदी सरकार देश के हर कोने को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ रही है. इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद के प्रसिद्ध श्री भद्रकाली माता मंदिर में दर्शन किए और पूजा-अर्चना की. इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद रखा गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी. पूजा-अर्चना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और उनके साथ चर्चा भी की. इसके बाद सरदारबाग गार्डन का उद्घाटन भी किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद दौरे के दौरान ओगणज गांव और चांदलोडिया में अर्बन स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया. उन्होंने इस कार्यक्रम से संबंधित तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की.

ओगणज और चांदलोडिया में स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, "सुदूर गांव हो या शहरी क्षेत्र, मोदी सरकार देश के हर कोने को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ रही है. आज अहमदाबाद के ओगणज गांव और चांदलोडिया में अर्बन स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया. ये स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्रवासियों को सहज और सुगम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे."

केंद्रीय गृह मंत्री ने की भगवान गणपति की आरती

गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद दौरे के दौरान गणेश उत्सव के अवसर पर भगवान गणपति की आरती भी की. उन्होंने एक्स पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, "देश भर में गणेश उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है. अहमदाबाद के वस्त्रापुर में सरदार पटेल सेवादल द्वारा आयोजित 40वें वस्त्रापुर के महागणपति की आरती कर मन आनंद से भर गया."

દેશભરમાં ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી ઉત્સાહભેર કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર ખાતે સરદાર પટેલ સેવાદળ… pic.twitter.com/LnxHlUeiyP — Amit Shah (@AmitShah) August 30, 2025

इसके अलावा, उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, "गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर अहमदाबाद के जोधपुर में गजानंद युवक मंडल द्वारा आयोजित ‘श्यामल का राजा' गणेश महोत्सव में भगवान गणपति का पूजन किया. गणपति बाप्पा से सभी की सुख-समृद्धि की मंगल कामना करता हूं."