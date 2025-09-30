विज्ञापन
बरेली हिंसा मामले में आरोपी ताजिम यूपी पुलिस के एनकाउंटर में हुआ घायल

बरेली हिंसा मामले में आरोपी ताजिम यूपी पुलिस के एनकाउंटर में घायल हुआ है. बताया जाता है कि 26 सितंबर को हुई हिंसा में ताजीम का भी हाथ था

बरेली हिंसा मामले में आरोपी ताजिम यूपी पुलिस के एनकाउंटर में हुआ घायल
आरोपी ताजिम यूपी पुलिस के एनकाउंटर में घायल
Uttar Pradesh:

बरेली में उपद्रव और हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही है. पुलिस लगातार एक-एक कर बड़े चेहरों को शिकंजे में ले रही है. हाल ही में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड नदीम खान और अन्य को पकड़ा था. वहीं अब पुलिस ने एक और आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है.

ताजीम पर गौकशी का मामला पहले से ही दर्ज

इस आरोपी की पहचान ताजीम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को हुई हिंसा में ताजीम का भी हाथ था. इस आरोपी पर पहले से ही गौकशी और तस्करी के कई मुकदमें दर्ज हैं. पुलिस को ताजीम के पास से हथियार मिला है. पुलिस ने एक तमंचा जब्त किया है.  वहीं पुलिस एनकाउंटर में ताजीम घायल भी हुआ है.

मुख्य आरोपी तौकीर को भेजा जा चुका है जेल

मौलाना तौकीर रजा शुक्रवार को बरेली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत और उसके बेटे को भी पुलिस जेल भेज चुकी है. मंगलवार को फरहत की दोनों बेटियां बरेली के डीएम से मिलने पहुंची. उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा सुना है कि उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी. घर की लाइट काट दी गई है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके घर में बुलडोजर नहीं चलाया जाए. उनका कोई कुसूर नहीं है.

पुलिस ने मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के दाहिने हाथ कहे जाने वाले नदीम खान को अन्य आरोपियों के साथ परेड कराई. नफीस खान न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता है, बल्कि 2010 के बरेली दंगे का आरोपी भी रह चुका है.

