बरेली हिंसा: तौकीर के जिस नदीम खान की तूती बोलती थी, वो आज हाथ बांधे खड़ा था, पुलिस ने निकाली परेड

बरेली उपद्रव मामले में यूपी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. तौकीर रजा के करीबी नदीम खान की परेड कराई गई.

  • बरेली उपद्रव मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी नदीम खान को गिरफ्तार कर सार्वजनिक परेड करवाया
  • नदीम खान इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल का पूर्व ज़िलाध्यक्ष और मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ माना जाता है
  • नदीम खान का इलाके में इतना दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने या शिकायत करने से कतराते थे
बरेली:

बरेली उपद्रव मामले में यूपी पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. पुलिस ने इस केस के बड़े चेहरों को एक-एक कर बेनकाब करना शुरू कर दिया है. बुधवार को पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के दाहिने हाथ कहे जाने वाले नदीम खान को अन्य आरोपियों के साथ परेड कराई. लाल टी-शर्ट में हाथ बांधे खड़ा नदीम वही शख्स है, जिसके एक इशारे पर कभी हजारों लोग सड़क पर उतर आते थे.

 यही नहीं, आरोपी डॉक्टर नफीस खान की गिरफ्तारी ने भी इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. नफीस खान न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा का करीबी माना जाता है, बल्कि 2010 के बरेली दंगे का आरोपी भी रह चुका है. पुलिस के मुताबिक, नफीस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह थाने के एसएचओ का हाथ काटने की धमकी दे रहा है. लगातार हो रही कार्रवाई से अब यह साफ है कि बरेली हिंसा के गुनहगार किसी भी हाल में बचने वाले नहीं हैं.

पुलिस ने करवा दी नदीम खान की परेड

मौलाना तौकीर रजा का सबसे करीबी और इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का पूर्व ज़िलाध्यक्ष नदीम खान उर्फ़ मीनू को पुलिस ने बुधवार को परेड कराया. इस दौरान वह अन्य आरोपियों के बीच हाथ बांधे खड़ा नजर आया, जबकि उसके बगल में खड़े आरोपी हाथ जोड़कर खड़े थे. इलाके में नदीम खान का इतना दबदबा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से कतराते थे. एक नाम न छापने की शर्त पर स्थानीय शख्स ने बताया कि नदीम की शिकायत करने से पुलिस भी अक्सर कतराती थी, क्योंकि आशंका रहती थी कि हालात बिगड़ सकते हैं. इसी दबदबे का फायदा उठाकर नदीम ने कई विवादित प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त की थी. 

इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल से हैं गहरे रिश्ते

नदीम खान न सिर्फ़ मौलाना तौकीर रजा का दाहिना हाथ था, बल्कि इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल का संस्थापक सदस्य भी रहा है. पार्टी बनने के वक्त से ही नदीम मौलाना के साथ खड़ा दिखता था और संगठन में सक्रिय रहता था. आज जब पुलिस ने उसके खिलाफ शिकंजा कसा है, तो उसके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है. घर पर ताला लटका है और आसपास के लोग चुप्पी साधे हुए हैं.

नफीस खान की भी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने सिर्फ़ नदीम पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि मौलाना तौकीर रजा के एक और करीबी डॉक्टर नफीस खान को भी गिरफ्तार कर लिया है. नफीस को तौकीर रजा का ‘बायां हाथ' माना जाता है. वह इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का प्रवक्ता रहा है. थाने किला में उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है. वायरल हुए एक वीडियो में नफीस को थाने के एसएचओ का हाथ काटने की धमकी देते हुए देखा गया था.

