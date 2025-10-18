बांके बिहारी मंदिर का 160 साल पुराना 'खजाना' खुला, धनतेरस पर 54 साल बाद खोले गए विशेष कपाट

Banke Bihari Mandir News Hindi: बांके बिहारी मंदिर का 160 साल पुराना खजाना खोला गया है. शनिवार को 54 साल बाद कपाट खोले गए हैं. इसमें सोने-चांदी के सिक्कों से भरे कलश मिले हैं. धनतेरस के दिन 54 साल बाद बांके बिहारी का खजाना खोला गया है. सुप्रीम कोर्ट गठित हाई पावर्ड कमेटी ने खजाना खोलने के लिए 18 सितंबर को समिति बनाई थी. प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नामित चार गोस्वामी की मौजूदगी में उस विशेष कपाट को खोला गया. मंदिर के गर्भ गृह के नीचे खजाना मौजूद होने की बात कही गई है. खजाने के आसपास दो छोटे सांप मिले हैं.

इससे पहले 1971 में भगवान बांके बिहारी का खजाना खुला था. बांके बिहारी मंदिर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने कहा कि अभी गर्भ गृह के नीचे दरवाजा खोला गया है.अभी अंदर बहुत सारा मलबा मिला है. उसके अंदर से एक भी कण अभी तक बाहर नहीं आया है.

Banke Bihari Mandir

मंदिर में सोने-चांदी के आभूषण, सोने के कलश और चांदी के सिक्के रखे होने का दावा है. गर्भगृह के करीब इस दरवाजे को खोलने की लंबे समय से मांग हो रही थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त समिति को जिम्मेदारी दी गई. खजाने की खोज के लिए टीम भीतर मास्क लगाकर और सुरक्षा उपकरणों के साथ गई है. खजाने वाला कमरा लंबे समय से खोला नहीं गया है. लिहाजा उसमें बिच्छू सांप जैसे जैसे जीव जंतु हो सकते हैं.

Banke Bihari Mandir News

वन विभाग की टीम सांप पकड़ने वाले स्नैक कैचर लेकर वहां मौजूद है. विषैली गैस होने की आशंका के कारण वहां नीम की पत्तियां भी रखी गईं. मेडिकल टीम भी ऐहतियात के तौर पर अलर्ट है.

सोने-चांदी और हीरे जेवरात होने का दावा

कमरे में सोने-चांदी और हीरे जेवरात समेत तमाम मूल्यवान वस्तुएं हो सकती हैं. इसे बांके बिहारी उच्च अधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के आदेश के बाद खोला जा रहा है. इसके लिए एक समिति में मंदिर प्रबंधन के अलावा सिविल जज, ऑडिटर और पुलिस अधिकारी शामिल हैं. बांके बिहारी का खजाना खोलने का फैसला 29 सितंबर को किया गया था. मथुरा के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और ने समिति के सचिव ने 17 अक्टूबर को खजाना खोलने का आदेश जारी किया था.

बांके बिहारी मंदिर का खजाना तोशखाना में

दावा किया गया है कि बांके बिहारी मंदिर का खजाना तोशखाना में रखा गया है. ये तोशखाना बांके बिहारी मंदिर के सिंहासन के नीचे है. इतिहासकारों का कहना है कि 1864 में वैष्णव परंपरा के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण भी बनवाया गया था. गर्भगृह बांके बिहारी के सिंहासन के ठीक नीचे तहखाने में तोशखाना का निर्माण कराया गया था. दावा किया जाता है कि जब पिछली बार खजाना खोला गया था, तब कई मुखों वाले चांदी के शेषनाग दिखे थे. सोने के कलश और नवरत्न भी थे.

इनपुट -सौरभ गौतम