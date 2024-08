मोहम्मद यूनुस ने की PM मोदी से फोन पर बात, बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा का दिलाया भरोसा

बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है. बांग्लादेश ने भारत को हिंदुओं की रक्षा का भरोसा दिलाया है. पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट कर जानकारी दी, "बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया, बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया. लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत ने अपना समर्थन दोहराया. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया."

Received a telephone call from Professor Muhammad Yunus, @ChiefAdviserGoB. Exchanged views on the prevailing situation. Reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful and progressive Bangladesh. He assured protection, safety and security of Hindus and all…