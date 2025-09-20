तीसरा विश्व युद्ध, एलियंस की एंट्री, AI का कब्जा... 2026 को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी चौंकाने वाली है!

साल 2006 को आने में कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बुल्गारिया की मशहूर रहस्यवादी बाबा वेंगा की 2026 को लेकर भविष्यवाणियां सुर्खियों में हैं. उनके अनुयायियों के मुताबिक, बाबा वेंगा ने अगले साल तृतीय विश्व युद्ध, एलियन से संपर्क, AI के इंसानों को कंट्रोल करने की ताकत और भीषण प्राकृतिक आपदाओं में धरती का 7-8 फीसदी जमीनी इलाका नष्ट होने जैसी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं.

तीसरा विश्व युद्ध?

बाबा वेंगा की सबसे डराने वाली भविष्यवाणी 2026 में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने को लेकर है. बताया जा रहा है कि उनके मुताबिक, ये युद्ध पूरब से शुरू होकर पश्चिम तक फैल सकता है. इस युद्ध में पश्चिमी देशों के पतन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के Lord of the World (ताकतवर ग्लोबल लीडर) के रूप में उभरने की बात कही गई है. इसे रूस-अमेरिका युद्ध और ताइवान पर चीन के संभावित कब्जे से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

क्या एलियंस आ रहे हैं?

बाबा वेंगा की एक और बेहद दिलचस्प भविष्यवाणी यह बताई जा रही है कि 2026 में एलियंस से इंसानों का संपर्क हो सकता है. उनके मुताबिक, नवंबर 2026 में बाहरी दुनिया से एक विशालकाय अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आएगा. यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग सकता है, लेकिन उनके अनुयायी इस पर यकीन करते हैं. उन्होंने 2025 को लेकर भी ऐसी ही भविष्यवाणी की है.

क्या इंसान AI का गुलाम बन जाएगा?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, उसे देखते हुए बाबा वेंगा की AI को लेकर भविष्यवाणी और भी प्रासंगिक प्रतीत होती है. उन्होंने कहा था कि 2026 में AI इतना एडवांस हो जाएगा कि वह इंसानों की जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देगा. नौकरी से लेकर निजी संबंधों तक, AI का दखल हर जगह बढ़ेगा.

प्रकृति मचाएगी भीषण तबाही?

बाबा वेंगा ने 2026 में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी आगाह किया था. उन्होंने भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भयंकर जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी की है. LADbible के मुताबिक, उनके अनुयायी मानते हैं कि इन आपदाओं से धरती का 7 से 8 फीसदी हिस्सा प्रभावित होगा और बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती हैं.



ये कहना मुश्किल है कि बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणियां कितनी सच होंगी, लेकिन समर्थक मानते हैं कि उनकी कई पिछली भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं, वहीं आलोचक इन बातों को महज संयोग मानते हैं.

कौन थीं बाबा वेंगा ?

बाबा बेंगा का असली नाम वांगेलिया पांडेवा दिमित्रोवा था. उनका जन्म 1911 में वर्तमान नॉर्थ मैसेडोनिया में हुआ था. महज 12 साल की उम्र में एक बवंडर की चपेट में आने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी. उनके समर्थक मानते हैं कि उसी दौरान उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई थी.

30 की उम्र तक बाबा वेंगा भविष्यवाणियों और उपचार करने में इतनी मशहूर हो गई थीं कि आम लोग ही नहीं, बुल्गारिया के राजा बोरिस तृतीय और सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव जैसे दिग्गज भी उनसे सलाह लेने आते थे. 1996 में 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ. बुल्गारिया में पेट्रिच के जिस घर में वह रहती थीं, अब एक म्यूजियम बन चुका है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इनकी पुष्टि नहीं करता है.)