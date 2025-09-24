विज्ञापन
मेरे कमरे में आओ.. विदेश ट्रिप पर ले चलूंगा.. लड़कियों को फंसाने के लिए चैतन्यानंद करता था गंदा खेल 

आरोप है कि चैतन्यानंद वॉट्सऐप करके लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था. वो लड़कियों को विदेश ले जाने का भी लालच देता था.

बाबा चैतन्यानंद को लेकर हुए कई चैकाने वाले खुलासे
  • दिल्ली के आश्रम में चैतन्यानंद पर कुल सत्रह लड़कियों ने अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई हैं, पुलिस जांच कर रही है
  • आरोपी लड़कियों को वॉट्सऐप मैसेज भेजकर बुलाता और परीक्षा में नंबर काटने की धमकी देता था
  • चैतन्यानंद विदेश ले जाने का लालच देकर लड़कियों को फंसाने में तीन वॉर्डन की भी मदद लेता था
राजधानी दिल्ली के आश्रम में गंदे काम करने वाले आरोपी चैतन्यानंद पर लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. कुल 17 लड़कियों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में अलग-अलग शिकायत दी है. चैतन्यानंद लड़कियों को फंसाने के लिए हॉस्टल के वॉर्डन की भी मदद लेता था. पुलिस ने मामले की जांच कर रही है. दिल्ली पुलिस की एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट ऐश्वर्या सिंह ने बताया कि आरोपी चैतन्यानंद यूएन डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था. 

यूं लड़कियों को फंसाता था आरोपी 

सूत्रों ने बताया कि चैतन्यानंद लड़कियों को वॉट्सऐप मैसेज करके बुलाता था. अगर लड़कियां नहीं आती तो आरोपी एग्जाम में उनके नंबर काटने की धमकी देता था, यही नहीं उन्हें फेल तक करने की धमकी देता था. पुलिस ने बताया कि काफी छात्राओं ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत की है. चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट का काम देखता था. डीसीपी ऐश्वर्या ने बताया कि इस मामले में सभी के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस  ने बताया कि जल्दी की आरोपी को पकड़ा जाएगा. चैतन्यानंद के खिलाफ सभी लड़कियों ने अलग-अलग शिकायत दर्ज कराई है. लड़कियों ने अगस्त में सबसे पहले इसके खिलाफ शिकायत की थी. 

वॉट्सऐप करके लड़कियों को बुलाता था

चैतन्यानंद वॉट्सऐप करके लड़कियों को फंसाने की कोशिश करता था. वो लड़कियों को विदेश ले जाने का भी लालच देता था. इस मामले में 3 वॉर्डन भी आरोपी है. ये वॉर्डन लड़कियों को धमकाती थीं और उनकी वॉट्सऐप चैट डिलीट करवाती थीं. तीनों वॉर्डन महिलाओं के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं. 

बाबा की गाड़ी भी किसी और की 

पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद की वॉल्वो गाड़ी भी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है. चैतन्यानंद पर मठ के साथ भी धोखाधड़ी का आरोप है. पुलिस इसकी भी जांच करवा रही है. सूत्रों के मुताबिक सभी पीड़ित छात्राएं EWS कैटिगरी की हैं. चैतन्यानंद का आखिरी लोकेशन आगरा था.  

सीरियल ऑफेंडर है चैतन्यानंद 

पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद सभी वॉट्सऐप चैट लड़कियों के मोबाइल से डिलीट करवा देता था. पुलिस ने बताया कि उन्होंने 50 छात्राओं के मोबाइल फोन की जांच करवाई उन सबमे चैट डिलीट मिले हैं. पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद 16 साल से सीरियल ऑफेंडर है. खबरों के मुताबिक चैतन्यानंद लड़कियों से छेड़खानी करते आया है.

