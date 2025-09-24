17 लड़कियों ने लगाए हैं आरोप, कौन है दिल्ली के आश्रम का डर्टी बाबा चैतन्यानंद, पढ़िए पूरी पाप कथा

दिल्ली के एक नामी आश्रम में चल रहे गंदे खेल का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस के अनुसार इस आश्रम में रह रही लड़कियों के साथ बीते कुछ समय से छेड़छाड़ की जा रही थी. इस आश्रम में रह रही 17 छात्राओं ने संचालक बाबा चैतन्यानंद पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है. आज हम आपको बाबा चैतन्यानंद के बारे में बताने जा रहे हैं. दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के अनुसार आरोपी बाबा चैतन्यानंद ओडिशा का रहने वाला है. वह इस आश्रम में बीते 12 साल से रह रहा था.

इस बाबा पर छेड़खानी के दो मामले ओडिशा में भी दर्ज हैं. पहला मामला साल 2009 जबकि दूसरा 2016 में दर्ज कराया गया था. पुलिस की जांच में पता चला है दिल्ली के इस आश्रम में बाबा चैतन्यानंद केयरटेकर और संचालक भी था.वो इसी आश्रम में रह रहा था. बाबा चैतन्यानंद पर आरोप लगाने वाले लड़कियों ने कोर्ट में दिए अपने बयान में कहा है कि बाबा उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. साथ ही उन्हें किसी से कुछ बोलने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी देता था.

बाबा चैतन्यानंद एक प्रख्यात प्राध्यापक, लेखक, वक्ता, शिक्षाविद् और क्वांटम चेतना के प्रतिपादक है. बाबा चैतन्यानंद शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल ऑफ बिज़नेस से एमबीए और पीएचडी है. उन्होंने कई पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां और डी.लिट. भी प्राप्त की है और साथ ही उन्हें भारत और विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सात मानद डी.लिट. की उपाधियां भी प्राप्त है. वो अमेरिका और ब्रिटेन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के विशिष्ट फेलो भी हैं.

लगातार लोकेशन बदल रहा है बाबा

पुलिस की जांच में अभी तक पता चला है कि बाबा चैतन्यानंद इस मामले के आने के बाद लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है. वो इस दौरान अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना के बराबर कर रहा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार उसकी आखिरी लोकेशन यूपी में आगरा के पास की आई है.

दिल्ली में दर्ज किया गया मामला

शिकायत मिलने के बाद वसंत कुंज (नार्थ) थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है. इस आश्रम में दो बैच चल रहे हैं, जिनमें लगभग 35 से ज्यादा छात्राएं पढ़ती हैं. इनमें से 17 छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि आश्रम संचालक चैतन्यानंद सरस्वती ने उनके साथ छेड़छाड़ की. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए हैं और संस्थान से मिले हार्ड डिस्क को भी एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है.वहीं 16 पीड़िताओं के बयान अदालत (पटियाला हाउस कोर्ट) में भी दर्ज कराए गए हैं.

आरोपों पर शृंगेरी आश्रम की सफाई

इस मामले पर दक्षिणामन्या श्री शारदा पीठम्, शृंगेरी आश्रम ने इन आरोपों पर सफाई दी है. आश्रम ने बयान जारी कर कहा कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल था. पीठ ने उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है.उनके आचरण और गतिविधियां अवैध, अनुचित और पीठ के हितों के खिलाफ रही हैं. इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं. स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती के अवैध कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई है.

वॉर्डन पर आश्रम संचालक के मिलवाने का आरोप

छात्राओं का आरोप है कि आश्रम में काम करने वाली कुछ वॉर्डन उन्हें आरोपी से मिलवाती थीं. सभी पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में धारा 164 CrPC के तहत दर्ज किए जा चुके हैं. वहीं मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है. आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश दी लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल सका है.

संचालक की कार पर लिखा UN का फर्जी नंबर

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी महंगी वॉल्वो कार पर फर्जी एंबेसी/UN का नंबर प्लेट लगाकर घूमता था. चिन्मयानंद ने अपनी वॉल्वो कार पर "39 UN 1" लिखवाया था. पुलिस ने जब इस नंबर की जांच की और यूएन से रिपोर्ट मांगी, तो पता चला कि ऐसा कोई नंबर जारी ही नहीं किया गया है. आरोपी ने खुद ही कार पर यह फर्जी नंबर लिखवा लिया था. फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.