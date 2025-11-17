आजम खान और बेटे अब्दुल्लाह को 7-7 साल की सजा, PAN कार्ड बनवाने के मामले में दोषी करार

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के खिलाफ दो पैन कार्ड मामले में सजा का ऐलान हो गया है. अदालत ने बाप-बेटे को पैन कार्ड केस में दोषी माना और 7-7 साल की जेल की सजा सुनाई है.
बता दें कि भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने छह साल पहले सिविल लाइंस कोतवाली में आजम खान और अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 2016 का है, जब अब्दुल्लाह आजम ने दो अलग-अलग PAN कार्ड बनवाए थे. एक कार्ड में उनका नाम 'अब्दुल्लाह' दर्ज था, जबकि दूसरे में 'मोहम्मद अब्दुल्लाह'. जांच में पता चला कि आजम खान ने अपने बेटे के लिए आपराधिक साजिश रचकर यह धोखाधड़ी की थी. पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आजम खान को सह-अभियुक्त नामित किया गया. एक पैनकार्ड में अब्दुल्लाह की जन्मतिथि जनवरी 1993 है जबकि, दूसरे में जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है.
7 साल की सजा का ऐलान
इस मामले में बाप-बेटे को दोषी पाए जाने के बाद रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है.
कुछ दिनों पहले ही जेल से रिहा हुए हैं आजम खान
गौरतलब है कि आजम खान हाल ही में 23 सितंबर को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे. कई पुराने मामलों में राहत मिलने के बावजूद यह नया फैसला उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है. अब्दुल्लाह आजम भी जेल जाने के कगार पर हैं.
