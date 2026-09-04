मंदिर गया, ट्रस्ट से मिला, समझ रहा हूं... अयोध्या राम मंदिर के CEO ने बताई आगे की रणनीति

वायु सेना के रिटायर्ड अधिकारी अयोध्या राम मंदिर के सीईओ बनाए गए हैं. चढ़ावा चोरी विवाद के बाद वह मंदिर के लिए कैसे काम करेंगे, उनकी आगे की क्या योजना होगी, राम मंदिर का कामकाज अब कैसे होगा, इसे लेकर उन्होंने अपनी योजना बताई है. एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) ने बताया कि वह इसके लिए बैठकें कर रहे हैं और ट्रस्ट से भी बातचीत कर कर रहे हैं. उनकी आगे की क्या रणनीति होगी ये भी बताया.

सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश

अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले CEO ने कहा कि अभी वह यहां पर आए हैं. वह इस पूरे सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं.एक बार वह चीजें समझलेंगे तो ट्रस्ट से आदेश और मार्गदर्शन लेंगे. उन्होंने कहा कि पूरी टीम के सहयोग से आगे बढ़ेंगे.जैसे ही कोई योजना या रणनीति तैयार होगी, उसे सबके साथ साझा करेंगे.

राम मंदर ट्रस्ट संग हुई पहली बैठक

बता दें कि राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को अयोध्या में न्यास के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में हिस्सा लिया था. रामघाट स्थित ट्रस्ट के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्हें वित्तीय लेखे-जोखे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं समेत ट्रस्ट के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई. मिश्रा ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह एक परिचयात्मक बैठक थी जिसमें मैंने ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से भेंट की। अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने में मुझे कुछ और दिन लगेंगे.

टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे

उन्होंने कहा कि सभी लोग विश्वास और आशीर्वाद बनाए रखें. इसी के साथ वे अपनी टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. उनको थोड़ा समय दिया जाए. अभी उन्होंने मीटिंग की है. मंदिर में गए और ट्रस्ट के साथ बातचीत की है. वे मिलकर एक योजना बनाएंगे और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे. बैठक में जो भी तय होगा उसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रभु ने काम मंदिर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर उन पर आशीर्वाद की वर्षा कर दी है.

बता दें कि राम मंदिर के सीईओ जितेंद्र मिश्रा ने गुरुवार को अयोध्या में न्यास के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में हिस्सा लिया था. रामघाट स्थित ट्रस्ट के श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्हें वित्तीय लेखे-जोखे और प्रशासनिक व्यवस्थाओं समेत ट्रस्ट के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई. मिश्रा ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह एक परिचयात्मक बैठक थी जिसमें मैंने ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से भेंट की. अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने में मुझे कुछ और दिन लगेंगे.

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