'राम मंदिर जन्मभूमि फैसले पर दुखी थी, मुसलमान दोस्तों से माफी मांगी' स्वरा भास्कर इस बयान पर हुईं ट्रोल

अपने बेबाक बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाली स्वरा भास्कर एक बार फिर सुर्खियों में है. इस बार उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वह राम मंदिर के खिलाफ बात करती नजर आ रही हैं. स्वरा भास्कर इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले पर असहमति और निराशा जाहि की है. स्वरा ने बताया कि इस फैसले के बाद उन्होंने अपने मुस्लिम दोस्तों को मैसेज कर माफी मांगी थी.
इस वायरल वीडियो में स्वरा भास्कर कहती हैं कि राम जन्मभूमि को लेकर जब फैसला आया तो मैं काफी दुखी थी. मैं इतनी नाराज थी कि सोचने लगी ये क्या देश है. मुझे लगा वो फैसला अनफेयर था. मेरी फोन बुक में जितने भी मुस्लमान थे मैंने सबको मैसेज किया. सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान से लेकर फहाद अहमद तक से मैंने मैसेज कर माफी मांगी थी. मैं एक हिंदू होने के नाते अपनी जान पहचान के सभी मुस्लिम लोगों को बताना चाहती थी कि मैं सॉरी फील कर रही हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शर्मिंदा हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं.
SWARA felt sorry for the Ram Janmabhoomi verdict.— Āyudhika (@Ayudhika1310) September 16, 2026
We feel sorry for Swara.
She saw a court order.
We saw Ram.
Only Punyatmas can see Him. pic.twitter.com/zaJDX4GCS9
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो तो आए ऐसे रिएक्शन
स्वरा भास्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो हंगामा शुरू हो गया. नेटिजन्स ने स्वरा को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने सीता राम के जयकारे लगाए. वहीं एक शख्स ने लिखा, इन्हें इतिहास नहीं पता है. लोग पता नहीं क्यों स्वरा को इतना अटेंशन देते हैं. यूजर्स ने यह भी कहा कि स्वरा को आखिर पॉडकास्ट में बुलाया क्यों जाता है. इसके अलावा लोग स्वरा को उनकी इंटरफेथ मैरिज को लेकर भी ट्रोल करते नजर आए. कुछ लोग खिलाफ थे तो कुछ स्वरा को सपोर्ट करते दिखे. स्वरा के समर्थकों का कहना है कि लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अपने विचार रखने का हक है.
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बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन राम मंदिर बनाने के लिए दी जाए. जब ये फैसला आया उस वक्त भी एक्ट्रेस ने इस पर सवाल किए थे. स्वरा ने न्याय व्यवस्था और संविधान पर सवाल खड़े किए थे. स्वरा के इस बयान से आहत होकर वकील ने एक्ट्रेस के खिलाफ कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की थी. हालांकि अटॉर्नी जनरल ने इस पर अहमति जताई थी.
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