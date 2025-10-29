अयोध्या के राम मंदिर को भक्तों ने दिया इतना दिल खोलकर दान, रकम कर देगी हैरान

अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है. अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों तीसरे चरण के कार्यों का उद्घाटन होगा. इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने तीन हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का दान दिया है.

मंदिर की लागत से दोगुना दान मिल चुका

नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 2022 में शुरू हुए निधि समर्पण अभियान के बाद से देश भर से श्रद्धालुओं ने उदारतापूर्वक दान दिया है. राम मंदिर निर्माण के लिए तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का योगदान भक्तों की तरफ से मिला है. मंदिर प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपये आंकी गई है और अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपये का बिल तैयार हो चुका है.

ध्वजारोहण समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष मिश्र ने बताया कि 2022 के बाद दान देने वाले लोगों समेत सभी दानदाताओं को आगामी 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे. बुधवार को ध्वजारोहण समारोह का परीक्षण किया गया.

8 हजार श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकेंगे

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के मुताबिक, मुख्य मंदिर के अंदर एक बार में पांच हजार से आठ हजार श्रद्धालुओं के दर्शन करने की व्यवस्था की गई है. दक्षिणी निकास द्वार तक दर्शन मार्ग में लगभग 20 मिनट लगेंगे जबकि सुग्रीव किले तक पूरे मार्ग में लगभग 40 मिनट लगेंगे.

कई और मंदिर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री

मिश्र ने बताया कि ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने और प्रधानमंत्री के दौरे एवं कार्यक्रम पर चर्चा के लिए राम मंदिर निर्माण समिति की एक बैठक हुई. समिति प्रधानमंत्री से अनुरोध करेगी कि वह ऋषियों और संतों के आश्रमों को दर्शाने वाले भित्तिचित्रों और सप्त मंदिर क्षेत्र को देखने के लिए समय निकालें. मिश्र के मुताबिक, प्रधानमंत्री के 70 एकड़ के फैले मंदिर परिसर में शेषावतार मंदिर, कुबेर टीला और सप्त मंडपम जाने की भी संभावना है.

समारोह के लिए 8 हजार लोगों को आमंत्रण

उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण समारोह में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आठ हजार से अधिक लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है. मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले दानदाताओं, कंपनियों, आपूर्तिकर्ताओं और श्रमिकों को 25 नवंबर के बाद राम मंदिर परिसर में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया जाएगा.