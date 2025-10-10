हिमाचल: कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों पर हिमस्खलन, लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के धौलाधार पहाड़ियों पर हुए हिमस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. धौलाधार की पहाड़ियां इन दिनों बर्फ से ढकी हुई हैं, और स्थानीय लोग तथा पर्यटक दूर से इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं. लोग इन सुंदर वादियों के वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे.

यह घटना उस समय कैमरे में कैद हुई जब धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन के पास एक महिला अपनी दोस्त के साथ रील बना रही थी और उसकी दोस्त धौलाधार की पहाड़ियों का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. अचानक पहाड़ी पर बर्फ के खिसकने का वीडियो में रिकॉर्ड हो गया.

बताया जा रहा है कि यह हिमस्खलन की घटना 7 अक्टूबर को शाम 5 बजे के आसपास हुई थी. यह रोमांचक और चौंकाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर देखा और साझा किया जा रहा है.