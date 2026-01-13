विज्ञापन
राज ठाकरे ने विकास के दावों को लेकर महायुति पर हमला किया, मतों के लिए रिश्वतखोरी का आरोप लगाया

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने सोमवार को सत्तारूढ़ महायुति पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विकास कार्य करने के दावों के बावजूद, निकाय चुनावों में वोट के लिए पैसों की पेशकश की जा रही है. उन्होंनें यहां शिवसेना (उबाठा) के साथ एक संयुक्त रैली में कहा कि 15 जनवरी को होने वाले निगर निकाय चुनावों के लिए हर तरह की अनियमितताएं बेरोकटोक हो रही हैं जबकि पुलिस और चुनाव तंत्र असहाय होकर देख रहे हैं.

उन्होंने कहा कि सोलापुर में विद्यार्थी सेना के एक नेता की हत्या कर दी गई, जबकि अन्य अजीबोगरीब घटनाओं में उम्मीदवारों द्वारा प्रतिद्वंद्वियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ‘एबी फॉर्म निगलना' तक शामिल है.

ठाकरे ने मंच पर अपनी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों को पेश करते हुए दावा किया कि उन्हें चुनाव से हटने के लिए ‘पांच करोड़ रुपये' की पेशकश की गई थी. हालांकि, उन्होंने इन प्रस्तावों का विस्तृत विवरण नहीं दिया.

उन्होंने कहा कि कल्याण डोम्बिवली के एक ही परिवार के उम्मीदवारों शैलेश, मनीषा और पूजा धत्रक को 15 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम की पेशकश की गई थी, जबकि सुशील अवते ने ‘एक करोड़ रुपये की रिश्वत' ठुकरा दी. ठाकरे ने दावा किया कि राजश्री नाइक को पांच करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी.

ठाकरे ने दावा किया कि इन सभी उम्मीदवारों ने ऐसे प्रस्तावों को ठुकरा दिया और मैदान में बने हुए हैं, जो महाराष्ट्र के ‘स्वाभिमानी' खून को दर्शाता है. ठाणे में गठबंधन में चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना पर हमला करते हुए मनसे ने दावा किया, ‘‘एक तरफ तो वे विकास का दावा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वोट के लिए प्रति घर 5,000 रुपये बांटते हैं. उन्होंने चुनाव को बाजार बना दिया है.''

महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन होगी.

