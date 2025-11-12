विज्ञापन
सहारनपुर में गिरफ्तार डॉ. अदील अहमद के नेटवर्क की जांच में जुटी एटीएस

फेमस मेडिकेयर अस्पताल में बतौर आरएमओ कार्यरत डॉक्टर बाबर ने बताया की डॉक्टर अदिल का व्यवहार बहुत विनम्र था. वह अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था.

सहारनपुर में गिरफ्तार डॉ. अदील अहमद के नेटवर्क की जांच में जुटी एटीएस
  • सहारनपुर के डॉक्टर अदील अहमद को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सात नवंबर को फेमस मेडिकेयर अस्पताल से गिरफ्तार किया था
  • जांच एजेंसियों को शक है कि अदील और उसके संपर्क पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहे थे
  • डॉक्टर अदील की पत्नी भी डॉक्टर हैं और दोनों की हाल ही में चार अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में शादी हुई थी
सहारनपुर:

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए डॉक्टर अदील अहमद के नेटवर्क को खंगालने में एटीएस की टीम जुट गई है. एजेंसियों को शक है कि डॉ. अदील और उसके संपर्क पश्चिमी यूपी में एक सक्रिय मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश में था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 7 नवंबर को सहारनपुर के मशहूर फेमस मेडिकेयर अस्पताल में कार्यरत डॉ. अदील अहमद को हिरासत में लिया था. जांच एजेंसियों को अब आशंका है कि उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा में फैले एक बड़े आतंकी नेटवर्क से हो सकता है.

पांच लाख रुपये मासिक वेतन

फेमस मेडिकेयर अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, डॉ. अदील ने मार्च 2025 में फेमस मेडिकेयर अस्पताल में बतौर जनरल फिजिशियन काम शुरू किया था, जहां उसे करीब पांच लाख रुपये मासिक वेतन मिल रहा था. इससे पहले वह दिल्ली रोड स्थित वी ब्रॉस अस्पताल में कार्यरत था. बताया जा रहा है कि एक अन्य डॉक्टर की सिफारिश पर ही उसे फेमस मेडिकेयर में नौकरी मिली थी. एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश में हैं कि डॉ. अदील के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और क्या वह किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा था. फिलहाल एटीएस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीम उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और बैंक खातों की जांच कर रही है.

‘डॉक्टर्स मॉड्यूल' का भंडाफोड़ कैसे हुआ? लाल किला ब्लास्ट केस का सबसे बड़ा खुलासा

पत्नी भी है डॉक्टर

फेमस मेडिकेयर अस्पताल में बतौर आरएमओ कार्यरत डॉक्टर बाबर ने बताया की डॉक्टर अदिल का व्यवहार बहुत विनम्र था. वह अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित था. 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उनकी शादी डॉक्टर रुकैया से हुई थी और वह भी शादी में शामिल हुए थे. शादी के दौरान उन्हें  किसी संदिग्ध गतिविधि का पता नहीं चला था. उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच पड़ताल में वह और पूरा अस्पताल स्टाफ सहयोग कर रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

