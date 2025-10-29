असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्‍व सरमा ने बुधवार को कहा कि उन्होंने पुलिस को श्रीभूमि जिले के कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पार्टी की एक बैठक में बांग्लादेश का राष्‍ट्रगान गाने को लेकर देशद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया के सामने सरमा ने यह भी आरोप लगाया कि बांग्लादेशी राष्‍ट्रगान गाना विपक्षी पार्टी द्वारा बांग्लादेश के नेताओं के एक वर्ग के इस दावे का समर्थन है कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पड़ोसी देश का हिस्सा है.

मामला दर्ज करने का आदेश

मुख्यमंत्री ने कहा, 'कांग्रेस की मीटिंग भारत के राष्‍ट्रगान के बदले बांग्लादेश के राष्‍ट्रगान से शुरू हुई. यह भारत के लोगों और इसके राष्‍ट्रगान का घोर अपमान है. सरमा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को श्रीभूमि जिला कांग्रेस कमेटी और उसके नेताओं के खिलाफ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करने का निर्देश पहले ही दे दिया है. मंगलवार को श्रीभूमि शहर में जिला कांग्रेस कार्यालय में सेवादल की बैठक में नेताओं ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बांग्लादेशी राष्ट्रगान ‘आमार सोनार बांग्ला' की दो पंक्तियां गाकर कार्यवाही शुरू की.

उठाए जाएंगे जरूरी कदम

टैगोर ने ही भारतीय राष्ट्रगान भी लिखा था. सरमा ने कहा, 'बांग्लादेश का राष्ट्रगान उसी सम्मान के साथ गाया गया जैसा हम अपने राष्ट्रगान के प्रति दिखाते हैं. हम असम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना स्वीकार नहीं कर सकते.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को पुलिस गिरफ्तार करेगी और कानूनी कदम उठाए जाएंगे. सरमा ने कहा, 'यह बांग्लादेश के कई प्रमुख नागरिकों के इस नए दावे के अनुरूप है कि अंततः पूर्वोत्तर बांग्लादेश का हिस्सा होगा. हम देखते हैं कि जिला कांग्रेस समिति द्वारा राष्‍ट्रगान (बांग्लादेश के) का गायन विभिन्न बांग्लादेशी लोगों और सरकार के इस दावे का समर्थन है कि पूर्वोत्तर उनका अभिन्न अंग है.'

कांग्रेस बोली, ध्‍यान भटकाने की कोशिश

मंगलवार को मीटिंग का वीडियो सामने आने के बाद मछली पालन मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने कहा, 'कांग्रेस ने पाकिस्तान को जन्म दिया और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था. इसलिए, बांग्लादेश के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए, कांग्रेस (नेताओं) द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया.'उन्होंने कहा कि घटना के पीछे की सच्चाई की पुष्टि करने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए जिला आयुक्त को निर्देश जारी किए गए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भी भाजपा की आलोचना की और कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी ‘‘अनावश्यक विवाद'' पैदा कर रही है क्योंकि उसके पास लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं है.