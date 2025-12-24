गुवाहाटी के ऊपर बैठा ‘वन का पहरेदार’, हिमंत बिस्वा सरमा ने साझा की मन मोह लेने वाली तस्वीर

विज्ञापन
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर अडिंगिरी हिल्स से एक बेहद खूबसूरत दृश्य साझा किया है. तस्वीर में एक तेंदुआ पहाड़ की चोटी पर बैठा सर्दियों की धूप सेकते हुए नीचे फैले गुवाहाटी शहर को निहारता दिख रहा है.

तस्वीरों में तेंदुआ एक बड़ी चट्टान पर शांत बैठा है, मानो नीचे बसे शहर की सुबह को अपनी आंखों से तौल रहा हो. ऊपर खुला आसमान, सामने फैला हुआ गुवाहाटी और बीच में प्रकृति का यह खूबसूरत प्रहरी. दृश्य में किसी तरह का बनावटीपन नहीं, सिर्फ सादा सौंदर्य और वाइल्डलाइफ़ की मौन मौजूदगी है. 

CM सरमा ने शेयर की तस्वीरें

सीएम सरमा ने इन दिलकश तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, 'एक शानदार तस्वीर, एक अद्भुत नजारा. अडिंगिरी पहाड़ियों की चोटी पर एक तेंदुआ सर्दियों की धूप का आनंद ले रहा है, जहां से गुवाहाटी की ऊंचाई का नज़ारा दिखता है.

सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ

उनके पोस्ट के बाद तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं और लोग इसे 'असली गुवाहाटी दर्शन' और 'नेचर का परफेक्ट मोमेंट' कहकर शेयर करने लगे/ तस्वीरों में जंगल और शहर का अनोखा संगम साफ नज़र आता है. एक तरफ घना जंगल, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ शहरी विस्तार.

कैमरा ट्रैप से ली गई इन तस्वीरों को देखकर वाइल्डलाइफ़ प्रेमियों ने भी खुशी जताई है, क्योंकि यह साबित करता है कि गुवाहाटी जैसे बड़े शहर के पास भी जैव विविधता किस तरह ज़िंदा है.

इस दृश्य का महत्व सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि यह भी है कि गुवाहाटी जैसे बढ़ते शहर के पास अभी भी समृद्ध वन्यजीवन अपनी जगह बनाए हुए है. यह याद दिलाता है कि आधुनिकता और प्रकृति हमेशा टकराती नहीं. कई बार वे इस तरह एक फ्रेम में भी खड़ी हो सकती हैं.

Assam, Himanta Biswa Assam, Himanta
