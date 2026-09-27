गुवाहाटी पुलिस ने CJP नेता आशुतोष रांका समेत हिरासत में लिए गए अन्य सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ा

असम पुलिस ने गुवाहाटी में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को रविवार को हिरासत में ले लिया. हालांकि देर शाम उन सभी को छोड़ दिया गया. इनमें पार्टी की केंद्रीय समिति के चार सदस्य भी शामिल थे. ये सभी पार्टी के क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे. पार्टी नेताओं के मुताबिक, हिरासत में लिए गए लोगों में सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका भी शामिल थे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित कार्यक्रम एक निजी जगह पर होने वाली शांतिपूर्ण बैठक थी, फिर भी पुलिस ने ये कार्रवाई की.

रांका ने आरोप लगाया, "पुलिस रविवार सुबह से ही गुंडों की तरह व्यवहार कर रही थी. यह एक निजी जगह पर हो रही शांतिपूर्ण बैठक थी लेकिन पुलिस हमारी टीम के सदस्यों को हिरासत में लेती रही और अब हम सभी को हिरासत में ले लिया गया है."

पार्टी के क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक शुरू में रविवार सुबह 10 बजे अठगांव में खड़गा चौधरी रोड पर स्थित 'असम श्री परशुराम सेवा सदन' में होनी थी. बाद में आयोजकों ने जगह बदलकर इसे असम सचिवालय के सामने 'चौधरी टीला' कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि मूल स्थान के प्रबंधन पर बुकिंग रद्द करने का दबाव डाला गया था.

अंकित भारद्वाज, आकाश प्रेम, वरुण अग्रवाल और अनाम समेत सीजेपी के दूसरे सदस्यों के साथ शनिवार को गुवाहाटी पहुंचे रांका ने पहले ही कहा था कि वेन्यू (कार्यक्रम स्थल) रद्द होने से पार्टी को असम में अपना कार्यक्रम करने से नहीं रोका जा सकेगा.

हिरासत में लिए जाने से पहले रांका ने असम सरकार पर आरोप लगाया कि वह पार्टी को राज्य से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने से रोकने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सरकारी स्कूलों की हालत, जिसे उन्होंने 'इंसानों की वजह से आई बाढ़' बताया था, उसके असर और दूसरे जन-मुद्दों को उजागर करना चाहती थी.

रांका ने कहा, "सीएम हिमंता सरमा को डर है कि हम यहां के स्कूलों की हालत, इंसानों की वजह से आई बाढ़ की सच्चाई और दूसरे मुद्दों को उजागर कर देंगे. इसीलिए वे हमें धमका रहे हैं. उन्हें नहीं पता कि हम किस मिट्टी के बने हैं. जब तक हम उनका पर्दाफाश नहीं कर देते, तब तक हम रुकेंगे नहीं."

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने सुबह से ही सीजेपी के सदस्यों को रोका और उन्हें धमकाया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पार्टी अपनी गतिविधियां जारी रखेगी. रविवार दोपहर तक असम पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या की पुष्टि करने या हिरासत में लेने के कारणों के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सीजेपी असम में अपनी संगठनात्मक गतिविधियों का विस्तार करने की कोशिश कर रही है. क्षेत्रीय स्वयंसेवकों की बैठक का मकसद राज्य में पार्टी के समर्थकों और सदस्यों को एक साथ लाना था.

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